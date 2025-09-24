Skandaliczne listy księżnej Yorku do Epsteina. Król się jej wyrzeknie?

Po ogłoszeniu przez amerykański Departament Sprawiedliwości, że nie istnieje tzw. lista Epsteina i że sam podejrzany, oczekujący na proces za handel nieletnimi w celu ich prostytuowania, na pewno popełnił samobójstwo w więzieniu w 2019 r., afera Epsteina wróciła w USA ze zdwojoną siłą. W tym roku "New York Times" opublikował artykuły na temat rzekomych powiązań Donalda Trumpa ze skompromitowanym miliarderem. Doniesienia gazety dotyczyły kartki i rysunku o charakterze seksualnym rzekomo przekazanej przez Trumpa Epsteinowi w 2003 r. z okazji jego 50. urodzin. Biały Dom wszystkiemu zaprzeczył, a prezydent USA pozwał wydawcę na 15 mld dolarów za "zniesławienie i oszczerstwo".

Teraz na jaw wyszła kolejna afera związana z nieżyjącym miliarderem. Wyciekły szokujące listy, które miała do niego pisać księżna Yorku, Sarah Ferguson. Nazywała w nich skazanego przestępcę seksualnego swoim "najlepszym przyjacielem". Może ponieść poważne konsekwencje.

Sarah Ferguson pisała do Jeffreya Epsteina. Wstrząsające słowa

Po wybuchu afery związanej z przestępczą działalnością miliardera, Sarah Ferguson publicznie zerwała z nim kontakty, twierdząc, że "postąpił źle i słusznie został skazany". Teraz na jaw wyszło, że jej działania były tylko pozorne. Daily Mail ujawnił korespondencję księżnej Yorku z Epsteinem, która powstała po tych deklaracjach, a w której przeprasza go i określa jako "niezawodnego, hojnego i najlepszego przyjaciela" jej i jej rodziny.

"Jak mogę ci wystarczająco podziękować? Jesteś prawdziwym przyjacielem i pewnego dnia ci się odwdzięczę. Ale teraz brakuje mi słów, by ci podziękować. Czasami serce mówi więcej niż słowa. Masz moje serce. Z wielką miłością, drogi Jeffreyu" – czytamy w jednej z wiadomości.

Król Karol III wyrzeknie się księżnej Yorku?

Daily Mail donosi, że od Ferguson odcięło się już siedem fundacji m.in. The Natasha Allergy Research Foundation, Children's Literacy Charity czy Teenage Cancer Trust. Ta ostatnia współpracowała z nią aż przez 35 lat.

Konsekwencje mogą ją spotkać także ze strony samego króla Karola III.

Sarah Ferguson była żoną brata monarchy, księcia Andrzeja. To właśnie na okres związku z nią przypada najwięcej afer związanych z niepokornym członkiem rodziny królewskiej. Niemal trzy dekady temu sfinalizowali rozwód, ale wciąż mieszkają w tym samym domu i zachowali tytuły księcia i księżnej Yorku.

Daily Mail donosi teraz, że cierpliwość do afer z nimi związanych stracił następca tronu, książę William. Według ustaleń dziennika, miał on spotkać się w tej sprawie z ojcem i nalegać, aby podjął wobec nich konkretne kroki.

"William jest jeszcze bardziej przekonany niż król, że Andrew i Fergie przynoszą wstyd rodzinie. Nadal będzie próbował namówić ojca do podjęcia działań" – twierdzi źródło cytowane przez brytyjski dziennik. William miał domagać się eksmisji pary z rezydencji Royal Lodge, a także zakazania im udziału w świątecznych uroczystościach. Monarcha podobno przychylił się do tej prośby.

Afera Epsteina wywołała burzę w USA

Jeffrey Epstein powiesił się w swojej celi w więzieniu Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku w sierpniu 2019 roku. Pierwszą próbę samobójczą podjął już pod koniec lipca. Został po niej przeniesiony do celi pod specjalnym nadzorem.

Sprawa Epsteina jest bardzo głośna w Stanach Zjednoczonych. Wiele kobiet twierdzi, że było jego "seksualnymi niewolnicami". Partnerka miliardera Ghislaine Maxwell miała z kolei je "wynajmować" licznym członkom najbliższego kręgu Epsteina. Do bliskich znajomych finansisty należeli m. in. Bill Gates, Bill Clinton oraz książę Andrzej – brat króla Wielkiej Brytanii Karola III.

Wśród kontaktów Epsteina był także Kevin Spacey i Chris Tucker. Również reżyser filmowy Woody Allen miał być przynajmniej raz gościem w kamienicy miliardera w Nowym Jorku. Według dziennikarki śledczej Vicky Ward, która przyczyniła się do ujawnienia przestępczej działalności multimilionera, ta lista jest znacznie dłuższa, ale na razie nikomu – oprócz Ghislaine Maxwell – nie postawiono żadnych zarzutów.

