Książę William szczerze o chorobie Kate i Karola III. "To było brutalne"

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej, Kate Middleton chorób nowotworowych. Na pewien czas obowiązki monarchy i księżnej przejęła królowa Camilla oraz książę William.

Król Karol III i księżna Kate chorują na raka

Od lutego król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Pałac Buckingham opublikował pod koniec kwietnia zdjęcie króla Karola III z żoną. We wpisie ujawniono, że monarcha wraca do obowiązków, choć ze względu na stan zdrowia, jego publiczne wystąpienia są odpowiednio przygotowywane. W październiku monarcha wybrał się w pierwszą daleką podróż zagraniczną od czasu diagnozy – do Australii i na Samoa.

Z kolei księżna Kate 22 marca postanowiła przeciąć piętrzące się spekulacje i plotki na temat powodów jej długiej nieobecności i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Żona księcia Williama poinformował w nim, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Nie ujawniono jednak do tej pory, z jakim rakiem zmaga się Kate Middleton. Wiadomo z kolei, że poddała się chemioterapii, którą już zakończyła. W czerwcu księżna Kate wydała kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia. Zaraz po komunikacie, Brytyjczycy po raz pierwszy od wielu miesięcy mogli zobaczyć ją podczas King's Trooping the Color. Na początku września na profilu Williama i Kate pojawiło się poruszające nagranie, na którym uwieczniono chwile, które książęca para spędza ze swoimi dziećmi na łonie natury. "Robię wszystko, co mogę, by wygrać z rakiem. Na tym się teraz skupiam. Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia" – opowiada w tle księżna.

Książę William o chorobie ojca i żony. "Było to brutalne"

Książę William poleciał teraz z wizytą do Republiki Południowej Afryki. Poprowadził tam ceremonię rozdania nagród Earthshot Prize. Następca tronu chętnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, również te dotyczące zdrowia jego najbliższych. Książę Walii nazwał ostatnie 12 miesięcy "najtrudniejszym rokiem w swoim życiu".

– To był straszny rok. Prawdopodobnie najtrudniejszy w moim życiu. Próba przetrwania tego wszystkiego, a jednocześnie utrzymania spraw na właściwym torze była naprawdę wymagająca – zdradził w rozmowie z BBC.

– Jestem tak dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca, za to jak poradzili sobie z tym, co ich spotkało. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia, było to brutalne – nie ukrywał książę William.

