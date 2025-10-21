"Ordynarny skandal", "granda", "wstyd". Awantura wokół Konkursu Chopinowskiego

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Został nim Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz otrzymał piątą nagrodę. Zaraz po ogłoszeniu werdyktu jury w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Wielu widzów, komentatorów i ekspertów nie może pogodzić się z tą decyzją. Ich zdaniem Amerykanin nie zasłużył na to wyróżnienie i nikt nie wskazywał go jako faworyta.

Eric Lu zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. "To jest straszny wynik"

W finale wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów. Łącznie w konkursie wzięło udział 84 uczestników z 20 krajów. Najliczniejszą reprezentację miały Chiny. Z kraju tego pochodziło aż 28 uczestników. Polska, podobnie jak Japonia, miała 13 reprezentantów.

Werdykt XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zaskoczył wszystkich, łącznie z samym zwycięzcą. W Sali Lustrzanej Filharmonii Narodowej nikt nie pokazał entuzjazmu, zapanowała natomiast cisza.

Eksperci, którzy komentowali konkurs w studiu TVP Kultura nie kryli konsternacji. – To jest straszny wynik – stwierdził wyraźnie poruszony Adam Rozlach, wybitny dziennikarz, teoretyk muzyki i juror konkursów muzycznych i nie był odosobniony w swojej opinii.

– Chyba raczej makabryczny do kwadratu – dodał Jan Popis, muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarz i jednocześnie jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina. – Polonez fis-moll, jego część środkowa, to jest antypolonez, dalej antymazurek. To była parodia. (...) Myślę, że pierwsze nieporozumienie, które pojawiło się w tej całej sytuacji, to fakt, że on w ogóle przeszedł do trzeciego etapu – dodawał.

Pozostali goście w studiu również nie mogli uwierzyć w werdykt jury.

– Szczerze mówiąc, trochę zaniemówiliśmy w momencie, gdy ogłoszono werdykt – stwierdził ceniony pianista i dawny członek jury konkursu Karol Radziwonowicz.

– Myślę, że wszyscy jesteśmy tym wynikiem dość zaskoczeni i jeszcze nie mieliśmy czasu, by to wszystko przetrawić – stwierdziła wybitna pianistka i prorektorka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Joanna Ławrynowicz-Just.

Awantura w sieci. "Nie do zaakceptowania"

Opinię ekspertów podzielają fani konkursu. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, nie zostawiających na decyzji jurorów suchej nitki.

"Werdykt jest pospolitą grandą. Naprawdę nie wiem, jak chcecie utrzymać prestiż tego konkursu, zapraszając do oceniania jury, które nie potrafi uzgodnić podziału nagród przez 5 godzin. Miały być punkty, miało być obiektywnie – jest ordynarny skandal"; "No cóż, koszmarne zakończenie tego długiego dnia. To chyba najgorszy werdykt z możliwych"; "Nie mam nic przeciwko Ericowi, ale to bardziej wygląda na wymuszoną nagrodę za jego występ niż za zasługi"; "Takiego nieporozumienia jak ten wynik, to nie było nigdy! Nie ma już smaku muzyki Chopina kształtowanego przez pokolenia"; "To jest nie do zaakceptowania"; "Czy tam już też rządzi polityka? Przecież to wstyd. Każdy słyszy" – piszą internauci na platformie X i Instagramie.

