Burza po koncercie TVP. "Co za porażka", "Kto za to odpowiada?", "Żenada"

11. listopada, na rynku we Wrocławiu odbył się koncert Telewizji Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie zatytułowano "Jesteśmy sobie potrzebni" i miało być ono jednocześnie wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi tegoroczną powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Na scenie pojawiło się wiele gwiazd m.in.: Viki Gabor, Kayah, Kamil Bednarek, Natalia Kukulska, Piotr Cugowski czy Enej. W roli prowadzących wystąpili Paulina Chylewska i Robert Stockinger.

Widzowie nie kryją swojego oburzenia na organizatorów koncertu. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Internauci zarzucają im, przede wszystkim, dobór repertuaru, który nie uwzględniał piosenek patriotycznych.

Widzowie wściekli na TVP. "Koncert to porażka"

Widowisko podzielono na dwie części. Pierwsza nawiązywała do solidarności z powodzianami. Na scenie pojawili się artyści w towarzystwie służb, które pomagały w czasie powodzi, i wspólnie zaśpiewali utwór "Moja i Twoja Nadzieja". Odsłonięty też został pomnik nowego wrocławskiego krasnoludka — Powodzianka.

W drugiej części koncertu zaplanowano piosenki, które miały rzekomo opisywać polską rzeczywistość. Liczne komentarze widzów w mediach społecznościowych świadczą o tym, że gdzieś jednak popełniono błąd. W komentarzach internauci ostro krytykują Telewizję Polską za repertuar i domagają się powrotu dawnych dziennikarzy.

"Dlaczego nie ma ani jednej pieśni patriotycznej na tym koncercie?"; "Koncert to porażka. Kto za to odpowiada?"; "To nie karnawał. Ale tak wyszło. Co za porażka"; "Niestety to nie jest koncert z okazji Święta Niepodległości, żenada!"; "Koncert powinien być prowadzony przez Tomasza Wolnego! Nie było lepszego prowadzącego od lat. No i tyle wam dało jego zwolnienie, że koncerty spadły na jakości"; "Rozczarowanie, konferansjerka o niczym, żenująca. Wybór utworów fatalny", "Czy tylko ja liczyłam na pieśni patriotyczne?"; "To masakra jakaś" – czytamy.

