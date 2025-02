Gene Hackman i jego żona nie żyją. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Przypomnijmy, że w czwartek media obiegła informacja o tajemniczej śmierci Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. Pracownik, zajmujący się konserwacją urządzeń na terenie posiadłości, wezwał służby, które odkryły ciała w rezydencji. Ciało 95-letniego Hackmana zostało znalezione w mokrym pomieszczeniu przy kuchni, natomiast ciało 64-letniej Betsy Arakawa było w łazience.

Policja określa ich śmierć jako "podejrzaną", ponieważ drzwi do domu były uchylone, ale nie było śladów włamania. Funkcjonariusze nie ujawniają przyczyn śmierci, ale zaznaczono, że nie ma bezpośrednich dowodów na działania osób trzecich. Hackman miał 95 lat. Wśród hipotez było m.in. zatrucie tlenkiem węgla, które córka aktora wskazała jako najbardziej prawdopodobną wersję zdarzenia. Władze podejrzewają, że para mogła nie żyć od kilku tygodni przed odkryciem ciał.

W oświadczeniu wydanym przez Biuro Szeryfa Hrabstwa Santa Fe poinformowano, że wstępne wyniki sekcji zwłok nie wykazały widocznych obrażeń zewnętrznych u żadnego z małżonków. "Wczesnym rankiem w czwartek, 27 lutego 2025 r., ciała Hackmana i Arakawy zostały przewiezione do Biura Śledczego Medycyny Sądowej. Przeprowadzono autopsję. Wstępne ustalenia nie wykazały obrażeń zewnętrznych u żadnej z osób. Zlecono testy na obecność tlenku węgla i toksykologiczne dla obu osób. Sposób i przyczyna śmierci nie zostały ustalone. Oficjalne wyniki autopsji i raporty toksykologiczne są w toku. Śledztwo pozostaje otwarte" – czytamy w oświadczeniu.

Kim był Gene Hackman?

Gene Hackman to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów ostatnich dekad. W swojej karierze zdobył dwa Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia", uhonorowano go ponadto czterema Złotymi Globami, dwoma nagrodami BAFTA oraz berlińskim Srebrnym Niedźwiedziem.

Od dwóch dekad aktor przebywał na emeryturze. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2004 roku w satyrze politycznej "Welcome to Mooseport". Hackman zdradził, że zdecydował się na porzucenie aktorstwa ze względu na silny stres, jaki wiązał się z jego pracą. Aktor kończąc karierę uskarżał się na bóle serca.