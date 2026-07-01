Zwolnili go z TVN24, gdy trafił do aresztu. Dziennikarz wraca do telewizji

11 kwietnia 2025 roku prezenter TVN24 Mateusz Walczak został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tymczasowo aresztowany. Zatrzymanie miało związek ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach której wcześniej zarzuty usłyszał były komendant policji Zbigniew M. 18 czerwca Walczak pojawił się na Instagramie i poinformował, że po dwóch miesiącach opuścił areszt. Zaapelował, aby nie oceniać go przez pryzmat medialnych doniesień.

Zaraz po zatrzymaniu dziennikarza przez służby, jego pracodawca poinformował, że został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Po opuszczeniu aresztu okazało się, że dziennikarz nie pracuje już w TVN Warner Bros. Discovery. Walczak prowadził w TVN24 programy oraz pasma informacyjne, w tym "Dzień na żywo", "Fakty po południu" i magazyn gospodarczy "Byk i Niedźwiedź". W roli reportera relacjonował najważniejsze wydarzenia i konferencje gospodarcze odbywające się m.in. w Davos, Waszyngtonie, Nowym Jorku, Brukseli oraz Monako.

Mateusz Walczak ma nową pracę

Jak poinformował serwis Wiirtualnemedia.pl, Walczak nawiązał współpracę ze stacją Biznes24. Na antenie zadebiutuje w środę 1 lipca o godz. 15:30 jako współprowadzący program "Prosto z Wall Street". Będzie też pojawiał się w magazynach "Dzień na rynkach", "Koniec dnia" i "Stock Show" – w każdą środę, czwartek i piątek.

– Nowoczesna telewizja biznesowa potrzebuje ludzi z twardym rzemiosłem, szeroką wiedzą merytoryczną i doskonałym wyczuciem antenowym. Mateusz Walczak wnosi do Biznes24 ogromne doświadczenie i bezkompromisowe podejście do faktów gospodarczych. Naszym priorytetem jest dostarczanie widzom najwyższej jakości analiz w czasach, gdy rynki finansowe i gospodarka zmieniają się dynamicznie. Biznes24 jest już siódmy rok na rynku i ma bardzo mocną pozycję, którą stale umacniamy, płynnie dostosowując się do oczekiwań rynku oraz ewolucji naszej widowni. Zatrudnienie Mateusza to kolejne, silne wzmocnienie naszych struktur redakcyjnych – stwierdził w komunikacie prasowym Kamil Bilecki, prezes Biznes24.

– Biznes24 to unikalne miejsce dla ludzi, którzy oczekują konkretów. O rynkach finansowych można opowiadać nudno albo z pasją – ja wybieram to drugie. Dołączam do zespołu, by do mocnej oferty stacji dorzucić swój dynamiczny sznyt i autorską perspektywę. Widzowie mogą liczyć na twarde fakty oraz analizy, które precyzyjnie obnażają rynkowe trendy w tempie, jakiego wymaga współczesny biznes. Do zobaczenia na antenie – skomentował Mateusz Walczak.

Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze

W rozmowie z Plejadą, Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu ujawnił, na jakim etapie jest sprawa Mateusza Walczaka. – Prowadzona przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sprawa pozostaje na etapie postępowania przygotowawczego. Służby planują dalsze niezbędne czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz procesowego zabezpieczenia całości materiału dowodowego – przekazał. Wcześniej prokuratura informowała, że postępowanie jest bardzo obszerne i obejmuje aż 600 tomów akt.

"Tak, od kwietnia 2025 jest prowadzone postępowanie przygotowawcze. Prokurator Katarzyna Żarkowska, która wysłała w celu zatrzymania dziennikarza 11 osobowę grupę uderzeniową złożoną z uzbrojonych agentów CBA, CBŚP, ABW i Straży Granicznej, nie pracuje już przy tej sprawie. Mój wątek, został wydzielony do oddzielnego rozpoznania we wrześniu 2025. Od tego czasu nie są prowadzone żadne dodatkowe czynności z moim udziałem. Czekam na wyjaśnienie tej sprawy, podobnie jak cała opinia publiczna" – poinformował dziennikarz.

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