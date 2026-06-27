Nowa adaptacja "Lalki" coraz bliżej. Netflix pokazał zwiastun

Sześcioodcinkowy serial reżyseruje Paweł Maślona, współautor scenariusza przygotowanego razem z Paweł Demirski oraz Jagoda Dutkiewicz.
Produkcja ma stanowić współczesną reinterpretację klasycznej powieści pozytywistycznej, koncentrując się na relacji Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej oraz mechanizmach awansu społecznego i podziałów klasowych w XIX-wiecznej Warszawie.
Jest pierwszy zwiastun serialowej "Lalki" Netflixa
Jak podano w materiałach promocyjnych platformy, serial opowiada o "niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego". Wokulski został przedstawiony jako ambitny przedsiębiorca próbujący przełamać bariery klasowe, natomiast Łęcka jako bohaterka walcząca o własną niezależność w świecie sztywnych konwenansów.
W obsadzie znaleźli się także m.in. Jacek Braciak, Magdalena Cielecka, Julia Wyszyńska oraz Dariusz Chojnacki. Zdjęcia realizowano m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie.
Będzie też film. Obie premiery we wrześniu
"Lalka" należy do najbardziej znanych powieści w historii polskiej literatury i była wielokrotnie adaptowana dla kina oraz telewizji. Najbardziej znaną ekranizacją pozostaje serial telewizyjny z 1977 roku w reżyserii Ryszarda Bera z Jerzym Kamasą i Małgorzatą Braunek w rolach głównych.
30 września pojawi się także filmowa adaptacja "Lalki", przygotowywana poza Netfliksem, z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach Wokulskiego i Łęckiej.
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