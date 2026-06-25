Kanał Zero rozbił bank. Stanowski pokazał wyniki

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Dwa lata później, 9 lutego, ruszył portal internetowy Zero.pl. 20 maja rozpoczęła nadawanie telewizja Zero TV, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Kanał Zero TV.

Kanał Zero z rekordem wyświetleń. Ile zarobili?

Teraz Krzysztof Stanowski pokazał najnowsze statystki dotyczące Kanału Zero. Wynika z nich, że youtubowy projekt odnotował łącznie ponad 2 miliardy wyświetleń. Jak przyznał dziennikarz przekłada się to na zysk z reklam na poziomie 22 525 830,69 zł.

W związku ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi Szpitala Południowego w Warszawie i głośnym wywiadem dr Emila Jędrzejewskiego, pobity został również dzienny rekord wyświetleń Kanału Zero.

"9,8 miliona wyświetleń jednego dnia to nowy rekord Kanału Zero. Poprzedni rekord – 9,3 miliona – to wieczór wyborczy sprzed roku" – poinformował na platformie X Krzysztof Stanowski.

Zero TV z pierwszymi wynikami oglądalności

Dobry start odnotowała również telewizja Stanowskiego. Dane oglądalności pokazują, że od 20 maja do 11 czerwca 2026 roku stację oglądało średnio 6,7 tys. widzów w każdej minucie emisji. Przełożyło się to na 0,13 proc. udziału w grupie wszystkich odbiorców. Dla porównania, podobny miesięczny wynik w maju notowały takie kanały jak Canal+ Domo, Polsat Comedy Central Extra, Minimini+, 4fun.tv czy Stars.tv.

Jeszcze lepiej Zero TV poradziła sobie w grupie komercyjnej 16–59 lat, gdzie osiągnęła 0,19 proc. udziału. To rezultat zbliżony do majowych wyników kanałów History 2, TVP Nauka, BBC First oraz HGTV.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami, menedżer z branży telewizyjnej przyznał, że wynik 0,19 proc. udziału w grupie komercyjnej można uznać za bardzo udany początek, zwłaszcza że dystrybucja kanału wciąż nie jest pełna. Do platformy Canal+ Zero TV dołączyła dopiero 8 czerwca, a nadal nie jest dostępna w ofertach Vectry i Play. Zdaniem rozmówcy, taki poziom oglądalności może oznaczać około 10 mln zł rocznych przychodów z reklamy telewizyjnej.

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