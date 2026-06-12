Wielki nieobecny mundialu w TVP. Zwrot ws. legendy

W pierwszej połowie maja TVP Sport opublikowało listę komentatorów, którzy będą relacjonowali mecze tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Największą kontrowersją był brak Dariusza Szpakowskiego. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym legendarny komentator sportowy przekazał "ważny komunikat".

– Bardzo dziękuję za liczne komentarze, a także wiadomości po informacji ogłoszonej przez Telewizję Polską, że nie będę komentował mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jestem konsekwentny. Po niebotycznym, fenomenalnym, zjawiskowym finale marzeń w Katarze, czyli Argentyna – Francja, pożegnałem się z komentowaniem mundiali – oznajmił.

Wśród komentatorów TVP na mistrzostwa świata znaleźli się m.in.: Mateusz Borek, Jacek Laskowski, Maciej Iwański, Sławomir Kwiatkowski, Marcin Feddek, Szymon Borczuch, Hubert Bugaj, Aleksander Roj, Grzegorz Mielcarski, Robert Podoliński oraz Radosław Gilewicz.

Dariusz Szpakowski z nowym programem w TVP

Choć Szpakowski nie komentuje mundialu, to pełni rolę eksperta w studiu TVP. Telewizyjna Jedynka pokaże też jego autorski program "Rozmowy na medal".

Cykl wywiadów z byłymi selekcjonerami reprezentacji Polski będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy podczas poszczególnych mundiali biało-czerwoni mogli osiągnąć lepsze wyniki. Rozmowy obejmą wszystkie turnieje z udziałem naszej kadry – zarówno te zakończone odpadnięciem w fazie grupowej, jak i mistrzostwa, na których Polacy wywalczyli brązowe medale.

Bohaterem premierowego odcinka będzie Andrzej Strejlau, który w rozmowie z Dariuszem Szpakowskim przypomni kulisy słynnego "meczu na wodzie" i wydarzeń towarzyszących temu spotkaniu. W programie wystąpi również żona szkoleniowca, Maria Strejlau, opowiadając o codziennym życiu rodziny trenera reprezentacji oraz prezentując wyjątkową kolekcję krawatów swojego męża. W kolejnych odsłonach cyklu Dariusz Szpakowski spotka się m.in. z Pawłem Janasem, Jackiem Gmochem, Antonim Piechniczkiem i Jerzym Engelem.

Program będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 17.20, a premierowy odcinek trafi na antenę 13 czerwca.

Tegoroczny mundial, po raz pierwszy z udziałem aż 48 reprezentacji, rozpoczął się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Na turnieju nie ma reprezentacji Polski, która w finale baraży przegrała ze Szwecją 2:3.

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