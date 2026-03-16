Oscary 2026 rozdane. Polak ze statuetką

Gala rozdania Oscarów 2026 odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Maciek Szczerbowski i Chris Lavis zdobyli Oscara za krótkometrażową animację "The Girl Who Cried Pearls" ("Dziewczyna, która płakała perłami"). Film opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynie, której łzy zmieniają się w perły.

– Wydaje mi się, że ludzie myślą, iż trzeba mieć cierpliwość, żeby poświęcić pięć lat na nakręcenie filmu z lalkami. Tak naprawdę cierpliwości potrzeba, żeby żyć z kimś, kto poświęca pięć lat na nakręcenie filmu z lalkami. Chciałbym więc podziękować mojej żonie i córce – mówił ze sceny Lavis.

– Chcemy podziękować niezwykle utalentowanej społeczności artystów, z którymi mieliśmy ogromne szczęście pracować. Dziękujemy fantastycznemu miastu Montreal. Dziękujemy Kanadzie – oznajmił Szczerbowski.

Kim jest Maciek Szczerbowski?

Maciek Szczerbowski to polsko-kanadyjski reżyser filmowy i twórca animacji. Urodził się 21 kwietnia 1971 r. w Poznaniu. W 1981 r. wraz z rodzicami wyjechał z Polski, początkowo do Austrii, a po roku do Kanady, gdzie zamieszał na stałe. W 1994 r. ukończył studia scenograficzne na Uniwersytecie Concordia w Montrealu.

W 1997 r. Szczerbowski założył wraz z Chrisem Lavisem duet artystyczny Clyde Henry Productions, w ramach którego realizują filmy, reklamy, ilustracje i wideoklipy.

Statuetki nie otrzymała Małgorzata Turzańska, która była nominowana w kategorii "najlepsze kostiumy" za "Hamneta". Przegrała z Kate Hawley, która tworzyła kreacje do "Frankensteina".

Największym wygranym gali rozdania Oscarów 2026 jest Paul Thomas Anderson i jego "Jedna bitwa po drugiej", która zdobyła aż sześć statuetek (była nominowana w 13 kategoriach), w tym dwie najbardziej prestiżowe: dla najlepszego filmu i dla najlepszego reżysera. Poza tym film wygrał w kategoriach: najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszy aktor drugoplanowy (Sean Penn), montaż oraz casting (nagroda przyznawana w tym roku po raz pierwszy).

"Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, którzy otrzymali rekordową liczbę 16 nominacji, odebrali "tylko" cztery statuetki: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Michael B. Jordan), a także za scenariusz oryginalny, zdjęcia i muzykę.

Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jessie Buckley z film "Hamnet", zaś najlepszą aktorką drugoplanową – Amy Madigan ("Zniknięcia"). Najlepszym filmem animowanym uznano "KPop Demon Hunters", filmem dokumentalnym – "Pan Nikt kontra Putin", zaś filmem międzynarodowym – "Wartość sentymentalna".

