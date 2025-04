TV Republika zapowiedziała kolejną debatę. "W zupełnie innej formule"

W poniedziałek (14 kwietnia) Telewizja Republika zorganizowała debatę prezydencką. Wzięli w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Debata została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Kandydaci odpowiedzieli również na dwa pytania, które widzowie Republiki wybrali w internetowym głosowaniu. Później uczestnicy debaty mogli zadawać sobie nawzajem pytania, bez prawa do riposty. Wydarzenie, które trwało trzy godziny, poprowadziła Katarzyna Gójska.

"Takiej debaty jeszcze w Polsce nie było"

– Kończymy debatę, ale mam kilka ważnych informacji. Doszliśmy do wniosku, jako Telewizja Republika, że zorganizujemy kolejną debatę jeszcze przed pierwszą turą, ale w zupełnie innej formule. Zorganizowaliśmy pierwszą wiecową debatę, tradycyjną – studyjną, a ta, która odbędzie się najprawdopodobniej 9 maja, będzie miała zupełnie inny charakter. Takiej debaty jeszcze w Polsce nie było. Będziemy o tym rozmawiać ze sztabami – przekazała na zakończenie poniedziałkowej debaty prowadząca Katarzyna Gójska. – Wszyscy państwo są zaproszeni – zwróciła się do kandydatów na urząd prezydenta.

– Ważne jest również to, że jeżeli dojdzie do drugiej tury – a chyba wszyscy się tego spodziewają – to po pierwsze turze, w pierwszy piątek po wyborach zorganizujemy debatę pomiędzy tymi, którzy zmierzą się 1 czerwca – dodała dziennikarka Republiki.

Debata Republiki w Końskich

W piątek (11 kwietnia) TV Republika, wPolsce24 i Trwam zorganizowały debatę prezydencką na rynku w Końskich. Uczestniczyli w niej: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Joanna Senyszyn.

Debatę Republiki oglądało łącznie 1,89 mln widzów – wynika z danych Nielsena, na które powołały się Wirtualne Media. Najwięcej, bo średnio 1,64 mln, w Republice. Na antenie wPolsce24 oglądalność debaty sięgała średnio 252 tys. odbiorców. TV Trwam nie jest monitorowana w Nielsenie.

