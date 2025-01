Skargi na TV Republika. Jest reakcja KRRiT

W ubiegłym tygodniu Jerzy Owsiak opublikował wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje", podobne do tych skierowanych w stronę Pawła Adamowicza. Szef WOŚP przekazał, że fundacja złożyła też zawiadomienie o przestępstwie.

Groźby wobec Owsiaka. TV Republika straci koncesję?

Działania w sprawie gróźb podjęli funkcjonariusze z Komedy Stołecznej Policji. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano podejrzanego. 71-latek z Nowego Sącza przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania. – Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– To pokazuje, że nie może być żadnej tolerancji dla hejtu, dla ludzi, którzy to robią. Konsekwencje powinny być mocne, na pewno w przypadku TV Republika. Takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – powiedział w piątek w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk Lewicy wskazał, że w artykule 38 ustawy o KRRiT dotyczącym cofnięcia koncesji jest zapis, że "jeśli stacja narusza (...) dobre obyczaje, to można jej cofnąć koncesję".

Skargi na Telewizję Republika. KRRiT reaguje

W ostatnich dniach do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływają skargi na TV Republika i wPolsce24. Pod koniec tygodnia do ich nadsyłania zaczął zachęcać aktywista Bart Staszewski. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już poinformowała, co z nimi zrobi.

– Dotychczas wpłynęły 4 skargi. Jednak nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji. Dlatego nie mogą być formalną podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego z udziałem nadawcy, gdyż nie zawierają podstawowych, wymaganych w postępowaniu skargowym danych, tj. nie wskazują tytułów audycji ani daty i godziny ich emisji – poinformowała Wirtualnemedia.pl w zeszłym tygodniu rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska. – Przedstawione w skargach zarzuty są ogólne, jak np. Telewizja Republika sieje nienawiść, szczuje, manipuluje, kłamie – dodała.

Z kolei w piątek przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski poinformował w TV Republika, że regulator otrzymał do tej pory ponad 300 skarg na telewizję w kontekście WOŚP. – W tej sytuacji mam obowiązek rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego – dodał.

