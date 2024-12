Tak Netflix wypada w Polsce. Wyniki mówią same za siebie

Jak informuje serwis Wirtualne Media, na podstawie wyników badania Mediapanel, "w listopadzie, w pełni jesiennych ramówek telewizyjnych Netflix zanotował najniższy od ponad roku udział w łącznym czasie korzystania przez polskich internautów ze streamingu wideo". Na spadku popularności Netfliksa skorzystały jednak inne platformy streamingowe. Wynik poprawiły: Max, TVP VOD i Disney+, a także mniej popularne: Sweet.tv i SkyShowtime.

"Netflix dalej dominuje w tej kategorii: z pozostałych platform tylko Max, Disney+ i Prime Video przekroczyły pułap 3 mln użytkowników, a jeśli chodzi o udział w łącznym czasie jedynie Max zanotował wynik dwucyfrowy. Równocześnie Netflix nie osiąga już wzrostów: liczba jego użytkowników ustabilizowała się na pułapie 10-11 mln" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Netflix traci popularność w Polsce. Najsłabszy wynik od miesięcy

Choć Netflix wciąż utrzymuje się na pozycji lidera, jeśli chodzi o popularność na komputerach, smartfonach i tabletach, to w listopadzie łączny czas korzystania ze streamingu zmalał miesiąc do miesiąca aż o 2,94 pkt proc. 46,15 proc. to jednocześnie najgorszy wynik Netfliksa od maja ubiegłego roku. Platforma zazwyczaj mogła pochwalić się udziałem na poziomie ok. 50 proc. lub większym.

Spadek, oprócz Netliksa, zanotowały również Player (z 4,73 do 3,75 proc.) oraz Prime Video (z 5,69 do 4,23 proc.).

Na drugiej pozycji umocnił się z kolei Max, należący do Warner Bros. Discovery. W listopadzie udział korzystania z platformy zwiększył się, w porównaniu z październikiem, z 11,39 do 12,86 proc.

Wzrost, miesiąc do miesiąca, zanotowała również trzecia w zestawieniu TVP VOD (z 7,06 do 7,34 proc.).

Dobrym wynikiem może pochwalić się także Disney+, którego udział wzrósł z 5,47 do 6,76 proc.

Na uwagę zasługują też dwie platformy z dolnej części rankingu. Wynik Sweet.tv poszedł w górę z 1,62 do 3,03 proc., a SkyShowtime – z 1,16 do 1,7 proc.

