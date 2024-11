KRRiT zalana skargami na reportaż TVN24 o o. Rydzyku. Co z decyzją?

Chodzi o reportaż ze stycznia 2021 roku, którego autorem jest Rafał Stangreciak. W materiale z serii "Czarno na białym" ukazano założyciela Radia Maryja i Telewizji Trwam jako człowieka o poglądach rasistowskich, antysemickich, który prowadzi wątpliwe prawnie interesy. W czerwcu tego roku reportaż ze zmodyfikowanym tytułem: "32 lata bezkarności. Fenomen ojca Rydzyka", trafił na konto TVN24 na YouTube. Materiał ma obecnie ponad 400 tysięcy wyświetleń.

Według o. Tadeusza Rydzyka, TVN24 nie pokazuje prawdy na jego temat.

Lawina skarg do KRRiT ws. reportażu TVN24 o o. Rydzyku. Wiadomo, co z decyzją

W ramach protestu przeciwko treściom zawartym w reportażu TVN24, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja, prof. Janusz Kawecki, zachęcał czytelników "Naszego Dziennika" do składania w tej sprawie skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekazała w rozmowie z dziennikiem, że do tej pory wpłynęło ich już 26 656.

Z kolei profesor Hanna Karp z KRRiT zdradziła w rozmowie z gazetą, że decyzja dotycząca materiału TVN24 ma zostać ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni.

Tadeusz Rydzyk pokazany jako przestępca

Pełnomocnik toruńskiego redemptorysty jeszcze w czerwcu skierował do stacji z Wiertniczej pismo, w którym zarzuca stacji zniesławienie duchownego i słuchaczy toruńskiej rozgłośni, a także obrazę uczuć religijnych.

"Reportaż konsekwentnie sugeruje, że ojciec Rydzyk to osoba łamiąca prawo, a nawet przestępca" – głosi treść listu wysłanego do telewizji TVN.

"Wzywam wszystkie osoby (w tym redaktora, autora i wydawcę) odpowiedzialne za ukazanie się reportażu pod tytułem: '32 lata bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza' w programie tvn24 'Czarno na białym' oraz we wszelkich innych źródłach informacji do natychmiastowego zaniechania naruszeń prawa poprzez całkowite wstrzymanie emitowania i rozpowszechniania przedmiotowego materiału" – czytamy w piśmie.

"Reportaż zniesławia o. Tadeusza Rydzyka CSsR. Reportaż zniesławia miliony słuchaczy Radia Maryja. Reportaż obraża uczucia religijne członków wspólnoty Kościoła katolickiego skupionych wokół Radia Maryja" – wskazano dalej. Wezwano Rafała Stangreciaka do przeproszenia o. Tadeusza Rydzyka CSsR za naruszenie dóbr osobistych. Poinformowano również, że wobec sprawców naruszeń zostaną podjęte stosowane kroki prawne.

Podkreślono, że "o. Tadeusz Rydzyk nie jest właścicielem żadnego radia, telewizji, żadnej szkoły wyższej, gdyż jako zakonnik nie posiada żadnego istotnego majątku. Taki przekaz mocno słychać w reportażu" – czytamy. Według pełnomocnika, przekaz materiału dążyć do utrwalenia negatywnego obrazu redemptorysty, który przez lata był budowany w mediach liberalno-lewicowych.

