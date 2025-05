Eurotrauma

Swoje traumy leczy wciąż pani Luna Wielgomas, która odpadła z konkursu już na etapie półfinału. Córka właścicieli firmy Dawtona nie podbiła Malmö utworem „The Tower”, co ewidentnie mocno przeżywa aż do dziś. „»Wow, świetnie sobie poradziłaś w tej sytuacji«. Tak, może i sobie poradziłam, ale płakałam każdego dnia. Zagubiłam się i nie mogłam się odnaleźć przez całe miesiące. Straciłam swój głos... i udawałam, że go odzyskałam. Nie spałam. Nie pozwalałam swojemu ciału, by odpoczęło” – wspomina wokalistka w mediach społecznościowych. „Czułam wszystko naraz, a zarazem – niczego nie czułam. Byłam sama, przytłoczona. Tonęłam w ciszy i w hałasie. Zamknęłam się w swoim własnym umyśle. Zamknęłam też swoje serce. I rozpadłam się na kawałki. Ale wciąż tu jestem. Wciąż śpiewam, wciąż czuję, wciąż marzę. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną zostali, którzy wierzyli, którzy słuchali. Pomogliście mi odbudować się na nowo. A teraz jestem gotowa na więcej” – podsumowała Luna. Dobrze, że pani Luna czuje się już lepiej, tylko pytanie, czy słuchacze są gotowi „na więcej”.

Gośka na prezydenta!

Podobnie jak szanowni czytelnicy znają wyniki Eurowizji, tak samo wiedzą, jak zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Na opis reakcji celebrytów zapraszam za tydzień, a dziś jeszcze wspomnień czar. Swojego poparcia kandydatowi KO udzieliła przed 18 maja aktorka Katarzyna Warnke.