Kolejna gwiazda TVN24 w TVP Info. "Będę robić co mogę, by było dobrze!"

Jedną z największych nowości informacyjnego kanału TVP będzie nowy format satyryczny duetu znanego ze "Szkła kontaktowego". Dziennikarze Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski niedawno pożegnali się z widzami TVN24. Kasia współpracowała z formatem od pięciu lat, a Markowski od 16. Razem poprowadzą wieczorny program "Kwiatki polskie", który zadebiutuje na antenie w przyszłym tygodniu.

Okazuje się, że to nie jedyne gwiazdy TVN24, które zasilą szeregi publicznego nadawcy.

Kamila Rachwalska dołącza do TVP Info. To znana dziennikarka TVN24

W niedzielę, w TVP Info zadebiutowała Kamila Rachwalska. Dziennikarka poprowadziła serwisy informacyjne w paśmie popołudniowym i wieczorny magazyn informacyjny "Minął Dzień".

"Ha! Dzień dobry!:) Dziś dołączyłam do zespołu TVP Info. Trzymajcie kciuki a ja będę robić co mogę by było dobrze!" – napisała dziennikarka na Instagramie.

Nowości w Telewizji Polskiej. Dyrektor generalny zachwycony

Kilka dni temu dyrektor generalny TVP zaprezentował nowości, które znalazły się w jesiennej ramówce Telewizji Polskiej. Widzowie zoabcząw m.in. seriale "Gra z cieniem" i "Profilerka", w TVP2 zadebiutuje show "Cudowne lata", a największą nowością TVP Info będzie magazyn "Kwiatki polskie".

– "19.30" jest najlepszym programem informacyjnym w kraju – co do tego nie mam wątpliwości. Ale odbudowa wiarygodności i wizerunku, a także oglądalności TVP Info jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. TVP będzie miała porządny kanał informacyjny – stwierdził Tomasz Sygut.

– Ta ramówka jest miksem tego, co w Telewizji było najlepsze – świetnych seriali, programów rozrywkowych, bo niczego nie zdejmujemy, mimo że sytuacja jest trudna, wszystko zostało utrzymane – oraz nowości – podkreślił.

