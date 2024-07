TVN przegrał w sądzie z KRRiT. Koniec długiego sporu

11 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie ws. skargi TVN na wezwanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie TVN Style. Przedłużenie koncesji dla kanału trwało 11 miesięcy. KRRiT zarzucała stacji, że nie wywiązuje się z zadeklarowanych w umowie zobowiązań. Wynika z nich, że kanał powinien realizować 15-procentowe udziały filmów dokumentalnych i audycji publicystycznych, a według regulatora wyniosły one odpowiednio o 3,7 i 4,7 procent mniej.

Wezwanie szefa KRRiT. TVN przegrał w sądzie

Przewodniczący KRRiT wezwał TVN S.A. do przestrzegania zawartych w koncesji programu TVN Style warunków programowych.

"Wzywam Nadawcę, na podstawie ww. art. 10 ust. 3 ustawy, do natychmiastowego zaniechania działań polegających na naruszaniu pkt I ppkt a) koncesji 236/K/2013-T oraz do dostosowania programu "TVN Style" do warunków programowych zapisanych w koncesji" – napisał Maciej Świrski, przypominając, że nadawca może wystąpić do KRRiT o zmianę warunków koncesji.

Wezwanie KRRIT zostało zaskarżone do sądu przez TVN.

"Sąd podzielił stanowisko Przewodniczącego KRRiT stwierdzając, że treść deklaracji programowych jest jasna, a jako część koncesji deklaracje te są wiążące dla spółki, która nie może wycofywać się z własnych deklaracji. Tym samym skarga TVN S.A. jest bezzasadna i podlega oddaleniu" – poinformowała w piątek KRRiT.

Koncesja przedłużona. Nawet Świrski głosował "za"

W czerwcu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o przedłużeniu koncesji dla kanału satelitarnego TVN Style. Za takim ruchem opowiedział się nawet przewodniczący Rady Maciej Świrski.

Przypomnijmy, że obecna koncesja TVN Style wygasa 28 lipca 2024 roku. Wniosek o jej przedłużenie stacja złożyła już w lipcu ubiegłego roku.

Co ciekawe, KRRiT zajmowała się tematem koncesji dla TVN Style pod koniec maja. Wówczas głosowanie w tej sprawie nie zostało rozstrzygnięte. "Zdaniem przewodniczącego przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa" – przekazała Rada w opublikowanym po posiedzeniu oficjalnym komunikacie. Doprecyzowano, że z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów.

