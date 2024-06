Znany dziennikarz nagle zniknął z TVN24. Teraz powrócił i wydał oświadczenie

Dziennikarz Andrzej Morozowski, prowadzący program "Tak jest" w TVN24, w połowie marca nagle zniknął z anteny. Jego nieobecność mocno zaniepokoiła widzów stacji. W końcu któryś z nich zapytał o to w trakcie jednego z wydań "Szkła kontaktowego". "Proszę, powiedzcie, co dzieje się z redaktorem Morozowskim?" – napisał.

– Dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy o tym, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił – poinformował prowadzący Tomasz Sianecki. – Niektórzy zauważyli, że zniknął z czołówki. Zniknął, bo go nie ma. Jak będzie, to znowu się w tej czołówce pojawi – zaznaczył.

Głos w sprawie zabrały także władze stacji. "Andrzej Morozowski dochodzi do zdrowia po operacji i wróci tak szybko, jak tylko będzie to możliwe" – przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w komunikacie, który cytował portal Press.pl.

Andrzej Morozowski wrócił do TVN24. Zwrócił się do widzów programu

Prezenter wrócił na antenę we wtorek 18 czerwca. Na wstępie podziękował osobom, które trzymały kciuki za jego zdrowie. Zanim przeszedł do właściwej rozmowy w ramach programu "Tak jest", krótko nawiązał do swojej nieobecności.

– Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać podziałało i mogę przestawić Państwu dzisiejszych Państwa i moich gości – stwierdził Morozowski.

Program "Tak jest" trwa ponad godzinę i nadawany jest w TVN24 o godzinie 18.00. Prowadzący, wraz z zaproszonymi gośćmi, dyskutuje na temat najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych. Format odwiedzają zarówno politycy, jak i dziennikarze, publicyści czy eksperci. Podczas nieobecności Andrzeja Morozowskiego, w roli prowadzącego zastępowali go m.in.: Rafał Wojda, Marcin Zaborski, Małgorzata Łaszcz, Agata Adamek, Anna Jędrzejowska i Arleta Zalewska.

