Stockinger zapewniał, że nie będzie rozmawiał z politykami. Przeprowadził wywiad z Tuskiem

Po głośnych zwolnieniach w TVP, w programie "Pytanie na śniadanie" telewizyjnej "Dwójki" pojawili się nowi prowadzący. Są to: Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Tomasz Tylicki oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło.

W poniedziałek, 27 maja podczas spotkania prasowego z prezenterami Telewizji Polskiej, reporter portalu Plotek.pl zapytał Roberta Stockingera, czy jego zdaniem śniadaniówka jest odpowiednim miejscem do rozmów z politykami.

Stockinger rozmawiał z Tuskiem

– W "Pytaniu na śniadanie" i Telewizji Polskiej zaszły bardzo duże zmiany. Wiem, bo różne rozmowy już prowadziliśmy, że taka sytuacja na pewno nie będzie miała miejsca. Polityk, niezależnie z jakiego szczebla i jakiej opcji, nie może zadzwonić, wprosić się na kanapę, przyjść i powiedzieć to, co chce. To już się w naszym programie nie wydarzy – stwierdził Robert Stockinger.

Minęło zaledwie kilka dni i prezenter przeprowadził wywiad z Donaldem Tuskiem. W sobotę, 1 czerwca Stockinger gościł w ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie, gdzie odbyło się wydarzenie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie TVP2 polityk opowiadał m.in. o swoim dzieciństwie. – Trochę robiłem kłopotów i mamie, i tacie. Ale tata mnie trzymał mocną ręką, więc jakimś cudem wyszedłem na ludzi. W sumie wydawało mi się, że jestem fajnym dzieckiem – mówił.

Kolejne zmiany w śniadaniówce TVP

"Pytanie na śniadanie" ma się przenieść do wielkiej i nowoczesnej hali, której budowę zainaugurował jeszcze Jacek Kurski w 2022 r. Jej budowa miała kosztować 150 mln zł.

Według zapowiedzi, hala ma być sterowana inteligentnymi systemami Smart i przystosowana do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej miał zostać zainstalowany ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D. Budynek będzie składał się z sześciu funkcjonalnych modułów, a w największym z nich będą odbywać się realizacje z udziałem nawet 300 osób. Gmach ma powierzchnię 20 tys. metrów kwadratowych, a wewnątrz znajdują się m.in. cztery studia o powierzchni po 560 metrów kwadratowych.

Czytaj też:

Syn gwiazdy "Klanu" zadebiutował w TVP. "W TVN czuł się niedoceniany"Czytaj też:

Pary jednopłciowe w programie TVP. "Szybko poszło"