Syn Nawrockiego pokazał zdjęcie ze Skolimem. "Coś się szykuje"

23-letni Daniel Nawrocki kilka dni temu otworzył nowy kanał na YouTube pod nazwą "Pasmo". Premiera 1 lipca wzbudziła spore zainteresowanie. Do projektu, syn prezydenta zaangażował znane postaci prawicowych mediów – m.in. Annę Popek, Samuela Pereirę, Krzysztofa Feusette oraz Artura Ceyrowskiego.

– Pojawiła się jakaś przestrzeń, możliwości, komfortowa sytuacja, która pozwala na stworzenie czegoś nowego w polskim internecie. Nie uważam, że ma to być coś przełomowego. Nie startuję z grubej rury. Nie będziemy od razu konkurencją dla Kanału Zero czy innych takich tworów publicystycznych czy youtube’owych – zapowiadał Daniel Nawrocki w rozmowie z influencerem "Szalonym Reporterem". Podkreślał, że każdy prowadzący ma mieć dużą swobodę w tworzeniu własnego programu i że "Pasmo" nie ma na starcie konkurować bezpośrednio z największymi kanałami publicystycznymi na YouTube, takimi jak Kanał Zero. Pierwsze odcinki zostały nagrane z wyprzedzeniem i publikowane są według przygotowanej ramówki.

Wiadomo, że Daniel Nawrocki poprowadzi dwa formaty – pierwszy to rozmowy z zaproszonymi gośćmi ze świata show-biznesu, w tym celebrytami, aktorami oraz muzykami. Drugi program, tworzony wspólnie z twórcą youtuboweym "Klepsydrą", skupi się na tematyce gamingowo-sportowej.

Wywiad ze Skolimem? Zdjęcie wzbudziło emocje

Nawrocki opublikował na Instagramie zdjęcie z jednym z najpopularniejszych twórców disco-polo w Polsce, Skolimem. Do zdjęcia ze wspólnego nagrania, 23-latek dodał podpis: "Coś się szykuje… Premiera już niedługo!".

instagram

Pod postem pojawiło się sporo entuzjastycznych komentarzy: "Czekamy", "Ooo czekam!", "klasa".

Daniel Nawrocki jest najstarszym synem Karola Nawrockiego. Studiuje prawo na Uniwersytecie Gdańskim, działał w samorządzie młodzieżowym i lokalnym, pracował także jako dziennikarz m.in. w "Dzienniku Bałtyckim" i "Gazecie Morskiej". W trakcie kampanii wyborczej aktywnie wspierał swojego ojca.