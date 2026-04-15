"Tusk dorabia jako model?", "kogoś poniosło". Zdjęcie wywołało burzę

Zdjęcie jednej z kurtek dostępnych na platformie Zalando niespodziewanie zdobyło ogromną popularność w internecie. Powodem był model do złudzenia przypominający premiera Donalda Tuska. Użytkownicy sieci szybko podchwycili temat, tworząc memy i snując różne domysły – od żartów o "dorabianiu" premiera jako model do pensji po spekulacje o celowe wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Donald Tusk w reklamie Zalando? W sieci zawrzało

W poniedziałkowy wieczór w sieci zaczęło krążyć zdjęcie (często wraz z linkiem) przedstawiające wiatrówkę marki Ellesse, sprzedawaną na Zalando w promocyjnej cenie 267,75 zł. Największe zainteresowanie wzbudził jednak nie sam produkt, lecz model widoczny na fotografii, który jest uderzająco podobny do Donalda Tuska. Mężczyzna ma na sobie granatową kurtkę, czapkę z daszkiem i jeansy, a jedną rękę trzyma w kieszeni.

Internauci szybko zaczęli komentować sytuację, często w żartobliwy sposób odnosząc się do kondycji finansowej kraju i sugerując, że premier musi szukać dodatkowego źródła dochodu. Pojawiały się wpisy ironizujące, że Tusk dorabia jako model, a także różne prześmiewcze pseudonimy, takie jak: "Donaldinio", "Herr Tfusek" czy "Young ryży".

Równocześnie rozgorzała dyskusja na temat autentyczności zdjęcia. Część użytkowników podawała w wątpliwość jego prawdziwość, inni natomiast publikowali zrzuty ekranu i linki, przekonując, że fotografia nie jest spreparowana.

Komentarze pojawiały się m.in. na platformie X, gdzie użytkownicy ironizowali, że premier wspiera zagraniczne firmy lub bierze udział w niemieckich kampaniach promocyjnych.

Głos zabrał m.in. Krzysztof Stanowski, który zasugerował ingerencję AI.

"Kogoś trochę poniosło z tym AI:)))))" – napisał krótko.

Oferta kurtki z modelem, który wywołał całe zamieszanie, zniknęła ze strony Zalando we wtorek rano. Obecnie po wejściu w link pojawia się komunikat: "Ta strona wyszła z mody".

