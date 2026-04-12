Bez takich pytań

Tego rodzaju usługi oferuje Riya Sokół (vel Pati Sokół, kiedyś wokalistka). W podcaście Julii Izmałkowej padło zasadne pytanie: Co obiecuje „mentorka” swoim klientom? – Nic nie obiecuję. Dlatego mówię, że ty nie rozumiesz, co to jest mentoring – rzuciła w stronę prowadzącej. – Ja niczego tam nie obiecuję [...]. To nie jest obietnica niczego, bo tam trafiają osoby, które mnie już znają, które ze mną bardzo dużo przeżyły, mają własne doświadczenie i wiedzą, czego mają się spodziewać po mnie – odparła Riya. Wywiad sprowadził na Sokół sporo krytyki. Ona jednak, jak to „spirytualna przewodniczka”, widzi dalej i głębiej. Jej zdaniem Izmałkowa „robi dramę” i była nieprzygotowana do rozmowy.