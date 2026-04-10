Świat polskiej piłki w żałobie. "Brak słów", "nie tak miało być"

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – przekazał w piątek przed południem PZPN.

Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niedługo potem pojawiła się informacja o jego śmierci. Miał 49 lat.

Świat polskiej piłki w żałobie po śmierci Jacka Magiery. Lewandowski: Nie tak miało być

Wiele znanych osób opublikowało w mediach społecznościowych kondolencje dla rodziny zmarłego.

"Brak słów" – napisał krótko Zbigniew Boniek.

"Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" – czytamy we wpisie kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Piłkarz dodał również zdjęcie ze zmarłym trenerem.

Ze strony komentatorów sportowych wybrzmiewają głosy żalu i niedowierzania.

"Jacek Magiera wyszedł pobiegać do parku... Druzgocąca wiadomość. Wspaniały człowiek" – dodał od siebie Krzysztof Stanowski, który nigdy nie krył sympatii wobec zmarłego trenera.

"Wyrazy współczucia dla rodziny. Niczego więcej nie ma sensu dziś pisać" – skomentował Mateusz Borek.

"Tragedia! Ciężko uwierzyć, zrozumieć..." – stwierdził Michał Pol.

"Świat piłki się zatrzymał. Nie żyje Jacek Magiera… aystent Jana Urbana odszedł nagle. Świetny wychowawca młodzieży. Kapitalny trener, mentor i fachowiec. Środowisko wokół reprezentacji Polski jest w szoku. Wielka strata [*]. Szczere kondolencje dla najbliższych – podkreślił Mateusz Ligęza z Radia ZET.

Kondolencje opublikowały również kluby sportowe, z którymi związany był Jacek Magiera.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i wychowanka Rakowa Częstochowa. Rodzinie i bliskim zmarłego pragniemy złożyć najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju, Jacku" – czytamy we wpisie jego macierzystego klubu.

"Przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu" – napisano w mediach społecznościowych Legii Warszawa.

twittertwittertwittertwitterCzytaj też:

