Wysocka-Schnepf w "ponadpartyjnej" czapce. Jej gość dostał "jednopartyjną"

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie "Niebezpieczne związki" na antenie TVP Info. Prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf przygotowała dla siebie i swojego gościa czapeczki. Dariusz Gosek z PiS otrzymał czerwoną trumpówkę z napisem "Make America Great Again". Wysocka-Schnepf dumnie nałożyła natomiast nakrycie głowy ze znakiem Unii Europejskiej.

Wysocka-Schnepf w "ponadpartyjnej czapce" Unii Europejskiej

”Prowadząca powiedziała, że skoro tematem rozmowy będzie m.in. Ameryka, to "żeby było łatwiej" przygotowała rekwizyty. – Nie wziął pan swojej, prawda? Ma pan przy sobie? – zapytała, wyjmując dwie wspomniane czapki.

Parlamentarzysta odpowiedział, że wprawdzie ma swoją, ale nie przy sobie.

Wysocka-Schnepf bezzwłocznie nałożyła czapkę Unii Europejskiej, eksponując ją dumie na swojej głowie. Gosek jednak nie posłuchał i nie założył odzieży z hasłem MAGA, którą otrzymał od współrozmówczyni.

– A pani nie nosi? – zapytał Gosek.

– Ja noszę tę, bo ta jest ponadpartyjna, a ta jest jednopartyjna – zaczęła wyjaśniać Wysocka-Schnepf.

– Dlaczego to jest jednopartyjna? – zapytał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Bo "Trump" jest napisane – przedstawiła swoją wykładnię prowadząca, popełniając delikatny błąd. – Unia Europejska jest ponadpartyjną wspólnotą – pouczyła. – Nie założy pan? Fajnie by było, chyba, nie? – apelowała do gościa.

– A dlaczego mam teraz zakładać? Wie pani, nie mam zwyczaju zakładać do garnituru czapeczki, założyłem ją raz – nie chciał się zgodzić Gosek.

– Dobra, to proszę tak ją wyeksponować na stoliku. Ale ma pan zgraną z krawatem, to by naprawdę elegancko wyglądało. Kolorystycznie idealnie i biało-czerwone do tego – wyraziła swoją ocenę.

Wygląda na to, że być może trend zakładania czapeczek Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez Tomasza Lisa, youtubera i byłego dziennikarza m.in. Newsweeka, może okazać się zjawiskiem szerszym w TVP Info.

