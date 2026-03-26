"Wszyscy chwalili Polskę". Piosenkarka o popularności naszego kraju

Polsko-czeska wokalistka Halina Mlynkova gościła na antenie Radia Dla Ciebie. Piosenkarka opowiadała m.in. o 25-leciu swojej pracy artystycznej. W pewnym momencie zaczęła opowiadać o tym, jak w ostatnim czasie zmienił się nasz kraj, co jest dostrzegane za granicą.

– Uważam, że bardzo mocno nadchodzi czas Polski. Także na świecie. Jesteśmy, Polska jest, bardzo mocnym krajem – stwierdziła. Wskazała, że podczas urlopu miała okazję rozmawiać z turystami z różnych krajów i ich opinie były jednoznacznie pozytywne. – Niedawno wróciłam z wakacji i spotykając tam Anglików, Francuzów i różnych ludzi, wszyscy chwalili Polskę – powiedziała Mlynkova.

Była wokalistka zespołu Brathanki zwróciła uwagę, że zmiana wizerunku Polski jest szczególnie widoczna dla osób, które pamiętają wcześniejsze lata. – To jest wspaniałe wracać z podniesioną głową wracać, jako turyści. Sam dobrze wiesz, jak to bywało. Różnie bywało. To jest fantastyczne, że Polska jest tak postrzegana i jeżeli jeszcze ludzie doceniają polską kulturę, która jest naszym DNA, to to jest wspaniałe, bo takie rzeczy trzeba doceniać i trzeba uważać, żeby one nie zanikały – podkreśliła w RDC.

Polska coraz popularniejsza wśród zagranicznych turystów

W ostatnich latach Polska przeżywa prawdziwy turystyczny boom. Szczególnie popularne są duże miasta, m.in. Gdańsk i Kraków. Wielka popularnością cieszy się też np. Zakopane.

"Polska staje się coraz popularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród zagranicznych turystów, zwłaszcza tych pochodzących ze Słowacji" – podał niedawno portal Zoznam. Wzrost rezerwacji w polskich hotelach dostrzec można przede wszystkim od początku marca. Analitycy cytowani przez money.pl wskazują, że decyzje turystów są bezpośrednio związane z sytuacją wokół Iranu i niestabilnością w niektórych regionach Azji.

Największą grupę zagranicznych turystów stanowią w Niemcy. Widać jednak wzrost zainteresowania naszym krajem wśród przybyszów z USA i Ukrainy.

