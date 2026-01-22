Tysiące dolarów od Lady Gagi dla polskiej fundacji

Jedna z największych gwiazd muzyki pop, Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta), założyła wraz ze swoją matką fundację Born This Way, którea realizuje program "Kindness in Community". Ma on na celu wsparcie młodych osób zmagających się z problemami natury psychicznej.

Okazuje się, że grant w ramach programu dostała polska fundacja GrowSPACE. Chodzi o100 tys. dol., czyli ok. 360 tys. zł. Tysiące organizacji pozarządowych z całego świata zgłosiło się, aby otrzymać wsparcie. Ostatecznie pieniądze dostało 55 z nich.

Pomoc dla młodych

Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE ujawnia, jak wyglądał proces ubiegania się o grant. "Fundacja GrowSPACE otrzymała grant od Born This Way Fundacji Lady Gagi oraz jej mamy Cynthii Germanotty. Proces ubiegania się był bardzo długi, już 7 miesięcy temu młode osoby 16-24 mogły nominować organizacje z całego świata. Wskazywali, jak różne fundacje in pomogły" – powiedział w rozmowie z portalem Plejada. Łącznie chęć udziału w programie zgłosiło 4 tys. organizacji.

Dominik Kuc zdradza również, na co zostaną przeznaczone otrzymane środki: "Czujemy ogromny zaszczyt, że to właśnie my znaleźliśmy się w gronie 55 organizacji spośród 4000. Środki przeznaczymy na wsparcie psychospołeczne, warsztaty w szkołach i programy edukacyjne w obszarze zdrowia psychicznego".

"Fundacja Born This Way uruchomiła Fundusz na rzecz Życzliwości, aby przyznawać granty organizacjom pozarządowym, które zaspokajają potrzeby młodych ludzi w swoich społecznościach. Poprzez programy finansowania, obejmujące bezpośrednie usługi zdrowia psychicznego, a także usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i bezpieczeństwem, organizacje te wspierają zdrowie psychiczne młodzieży i kształtują niezbędną kulturę życzliwości" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej.