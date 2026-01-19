Nie żyje Valentino. Legendarny projektant miał 93 lata

Informację o śmierci włoskiego kreatora potwierdziła jego fundacja Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Valentino Garavani zmarł dziś w swojej rezydencji w Rzymie, w otoczeniu bliskich" – przekazano w oświadczeniu.

Od debiutu do światowej sławy

Projektant, znany z wyjątkowej elegancji i luksusowego stylu, na trwałe wpisał się w kanon światowej mody. Założony przez niego w 1960 roku w Rzymie dom mody Valentino S.p.A. szybko stał się synonimem klasy, wyrafinowania i ponadczasowego szyku. Pierwszą kolekcję Valentino Garavani zaprezentował w 1962 roku w Palazzo Pitti we Florencji. Pokaz wywołał ogromne zainteresowanie, a jego projekty niemal natychmiast zyskały międzynarodowe uznanie. Kreacje z początków kariery projektanta do dziś znajdują się w prestiżowych muzeach na całym świecie. Wśród nich m.in. suknia ozdobiona motylami z cekinów, prezentowana w The Museum of the City of New York.

Garavani studiował w Paryżu, a pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w atelier Guy’a Larocha, gdzie rozpoczął pracę w 1957 roku. Przez kolejne dekady budował własną markę i tworzył kolekcje, które definiowały standardy wielkiej mody. Na emeryturę przeszedł dopiero w 2007 roku. Po jego odejściu stery w domu mody przejęli m.in. Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli.

Marka warta miliardy

Dom mody Valentino od dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek segmentu premium. Choć szczegółowa wycena firmy nie jest publicznie ujawniana to wiadomo, że w ostatnich latach marka notowała przychody przekraczające miliard euro rocznie, co plasuje ją w ścisłej czołówce globalnych domów mody luksusowej. Valentino S.p.A. jest dziś kontrolowane przez inwestorów. Większościowy pakiet należy do Mayhoola for Investments, a mniejszościowy udział posiada koncern Kering, jeden z największych graczy na rynku dóbr luksusowych.

Valentino był projektantem wybieranym przez światowe ikony stylu i największe nazwiska show-biznesu. Jego kreacje nosiły m.in. Jackie Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn czy Sophia Loren. Życie i karierę samego projektanta przybliża dokument "Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody". Garavani pojawił się również w filmie "Diabeł ubiera się u Prady".