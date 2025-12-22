Dudziak żegna Urbaniaka. "Będę mu wdzięczna na zawsze"

O odejściu Michała Urbaniaka poinformowała w mediach społecznościowych jego rodzina. "Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" – czytamy we wpisie, do którego dołączono pamiątkowe zdjęcie muzyka ze skrzypcami. Przyczyna śmierci artysty nie jest na razie znana.

W sieci głos zabrała wokalistka Urszula Dudziak, która była żoną muzyka w latach 1967-1987. Małżonkowie mają dwie córki.

"Smutek nie jest wieczny, miłość już tak! Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty" – napisała. "Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" – podkreśla Dudziak. Jej wpis spotkał się z entuzjazmem internautów, którzy podkreślają klasę artystki.

Kim był Michał Urbaniak?

Michał Urbaniak urodził się 22 stycznia 1943 r. w Warszawie. Dorastał w Łodzi, gdzie od 6. roku życia uczył się gry na skrzypcach, a później kształcił się w tamtejszym Liceum Muzycznym. Samodzielnie nauczył się grać na saksofonie. W 1961 r. rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec. Nawiązał wówczas współpracę z zespołem Zbigniewa Namysłowskiego Jazz Rockers, z którym zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree’61. W czerwcu 1962 r. wraz z kwintetem The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego po raz pierwszy poleciał do Stanów Zjednoczonych.

Współpracował z legendami światowego jazzu, takimi jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul. Był wielokrotnie nagradzany. W 1992 r. jego nazwisko znalazło się w prestiżowym "Down Beat" wśród największych sław jazzu na pierwszym miejscu aż w pięciu kategoriach.

Urbaniak był pierwszym na świecie skrzypkiem, który zagrał na pięciostrunowych skrzypcach, zbudowanych według własnego pomysłu. Był kompozytorem i aranżerem projektów: "Jazz Legends", "Fusion", "Urbanator", "Urbanizer", "UrbSymphony". Występował na najważniejszych jazzowych festiwalach na świecie. W 2016 r. otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt działalności muzycznej. Stworzył muzykę do licznych filmów, m.in. "Dług", "Pożegnanie Jesieni" i "Eden".

W ostatnich latach muzyk miał spore problemy zdrowotne. We wrześniu 2020 r. przeszedł wymianę rozrusznika serca. Po zabiegu kardiologicznym pojawiły się komplikacje, na skutek których przez pięć dni przebywał w śpiączce farmakologicznej. Później przez pięć miesięcy leżał, dochodząc do zdrowia. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" przyznał, że nie wierzył, iż jeszcze będzie mógł chodzić.