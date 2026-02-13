Smutne doniesienia. Nie żyje Bożena Dykiel

BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! – napisał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter.

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jej debiutem przed kamerami była rola autostopowiczki w filmie "Uciec jak najbliżej". Na początku lat 70. występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, później w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Dykiel w legendarny sposób zagrała Goplanę w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Aktorka niejednokrotnie pojawiała się w filmach Andrzeja Wajdy – "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień". Współpracowała także z teatrami warszawskimi: Scena Prezentacje, Nowym, Syrena, Komedia. Dużą popularność przyniosły jej role w komediach Stanisława Barei – "Alternatywy 4" i "Brunet wieczorową porą".

Kariera telewizyjna

Od 2003 roku Bożena Dykiel występowała w serialu "Na Wspólnej" na antenie TVN. W 2005 roku prowadziła program kulinarny Polsatu "Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża". Wiosną 2009 uczestniczyła w piątej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Jak oni śpiewają".

Została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który wręczono jej w 2014 roku. W 1979 roku otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi. W liście wysłanym z okazji 75. urodzin, prezydent Andrzej Duda życzył Bożenie Dykiel "rodzinnego szczęścia, dobrego zdrowia, dowodów uznania i sympatii" ze strony licznych miłośników jej talentu, a także "wciąż tej samej energii, kunsztu i charyzmy", z jakimi tworzy "swoje wyjątkowe role". "Ufam, że rozpoczęta właśnie kolejna dekada pracy artystycznej przyniesie pani wiele satysfakcji, a widzom – nowe niezapomniane przeżycia" – napisał.

Z mężem, Ryszardem Kirejczykiem, Bożena Dykiel miała dwie córki: Marię i Zofię