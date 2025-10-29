Wojewódzki odchodzi z teatru. "Całkowicie mi obce"

Prezenter od 2010 roku związany był z Teatrem 6. piętro (zarządza nim aktor Michał Żebrowski), gdzie wcielał się w rolę Allana Felixa w inscenizacji komedii Woody'ego Allena "Zagraj to jeszcze raz, Sam".

W środę na profilu Jakuba Wojewódzkiego w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie, w którym gwiazdor poinformował o swojej decyzji. Do wpisu dodał fotografię z resztą obsady sztuki: Michałem Żebrowskim, Anną Cieślak, Danielem Olbrychskim i Barbarą Kurdej-Szatan.

"W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję Wszystkim za te wspólne 15 lat" – ogłosił Wojewódzki.

Żurnalista w teatrze

Niedawno Teatr 6. piętro ogłosił, że wkrótce na scenie zadebiutuje nowy projekt "ŻURNALISTA na 6.piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie".

"Będzie to cykl spotkań Żurnalisty, który od 2021 roku prowadzi najpopularniejsze rozmowy w Polskim internecie. Ta nowatorska formuła łącząca świat sceny z fenomenem Internetu umożliwi widzom zasiadającym na teatralnej widowni wzięcie udziału w fascynujących wywiadach, w których nie ma tematów tabu. Jak mówi sam Żurnalista – 'Nie interesują mnie wywiady w tradycyjnym sensie. Interesuje mnie człowiek – jego decyzje, lęki, sukcesy i błędy. Wierzę, że dobra rozmowa nie musi krzyczeć, żeby była słyszana. Wystarczy, że jest prawdziwa'. Podcast przy otwartej kurtynie to propozycja tak dla widzów, którzy spotkają się z Żurnalistą po raz pierwszy, jak i dla jego wiernych słuchaczy, dla wszystkich, którzy cenią atmosferę teatru, gdzie każde słowo wybrzmiewa mocniej, a wspólne doświadczenie tworzy jedyną w swoim rodzaju energię" – podano w komunikacie.

Czytaj też:

Żurnalista wziął pieniądze od Palikota? "Po co ci to?"Czytaj też:

Żurnalista trafił do szpitala. "Podejrzenie zawału"