Pyrkosz "wrócił" do serialu. TVP tłumaczy się po fali krytyki

Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku, w wieku 90 lat. Aktor miał na swoim koncie wiele pamiętnych ról, m.in. w "Mecie" Antoniego Krauzego, "Vabank" Juliusza Machulskiego i serialu "Janosik", w którym zagrał Jędrusia Pyzdrę. Do końca swojego życia występował w serialu "M jak miłość", w którym nieprzerwanie, od początku emisji w 2000 roku, wcielał się w rolę nestora rodu – Lucjana Mostowiaka. 6 października na platformie streamingowej VOD pojawił się odcinek specjalny, z okazji 25-lecia serialu. Znalazło się w nim wiele wspomnień i retrospekcji. Największą niespodzianką od twórców było jednak przywrócenie do "M jak Miłość" postaci granej przez Witolda Pyrkosza. Wykorzystano do tego technologię sztucznej inteligencji. W jubileuszowym odcinku sympatycy aktora mogli usłyszeć jego głos, choć on sam

W komentarzu przesłanym portalowi Plejada, Biuro Reklamy i Marketingu TVP S.A. odnosi się do kwestii uzyskania zgody od spadkobierców Witolda Pyrkosza. Jest ona konieczna. "W odpowiedzi na pana pytanie uprzejmie informujemy, że właśnie w ten sposób produkcja postanowiła oddać hołd Witoldowi Pyrkoszowi z okazji 25-lecia serialu 'M jak miłość'. Wykorzystanie młodego wizerunku p. Witolda zostało uzgodnione ze wszystkimi spadkobiercami aktora" – przekazała stacja. "Oznacza to, że bliscy Witolda Pyrkosza byli zawczasu świadomi planów Telewizji Polskiej i wyrazili na nie zgodę. Co ciekawe, zgodę na przetworzenie swojego wizerunku przez AI wyraziła także Teresa Lipowska i to pomimo faktu, że nie jest fanką takich rozwiązań" – informuje portal.

Witold Pyrkosz "wskrzeszony" przez AI. Usłyszymy go w "M Jak Miłość"

"Do rodzinnej miejscowości powróci Piotr Zduński, przywożąc ze sobą nie tylko bliskich, lecz także sekret, który skrywał przez ćwierć wieku. Nocne spotkanie w Grabinie okaże się wyjątkowe również dla Natalii i Adama, a ich relacja nabierze nowego znaczenia. Równolegle Paweł i Franka wraz z synkiem rozpoczną nowy etap życia, podejmując się budowy wymarzonego domu – nie zabraknie jednak komplikacji, które wystawią ich cierpliwość na próbę" – czytamy w opisie odcinka.

W specjalnym odcinku "M jak miłość" Barbara odnajdzie list napisany niegdyś przez męża, który zostanie przeczytany głosem Pyrkosza, wygenerowanym przez AI.

"Ciekawostką uroczystej rocznicy jest fakt, że Witold Pyrkosz — legendarny odtwórca roli Lucjana Mostowiaka — zostanie przywrócony na ekran dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. To niezwykły hołd dla aktora, którego postać na zawsze pozostanie sercem rodziny z Grabiny" — podkreślili twórcy serialu.

W specjalnym epizodzie "M jak miłość" pojawiają się także dawne postacie, odgrywane przez: Dominikę Ostałowską, Kacpra Kuszewskiego, Joannę Koroniewską, Krystiana Domagałę, Annę Muchę, Agnieszkę Perepeczko, Steffena Möllera, Igę Krefft, Marcjannę Lelek, Gabrielę Raczyńska i Hannę Mikuć.