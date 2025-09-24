Kwaśniewska wykorzystana do oszustwa. "Zadzwoniła przerażona Oleńka"

To jedna z metod, których oszuści używają, aby nabrać łatwowiernych internautów. W sieci pojawiły się reklamy zachęcające do zapisania się do rzekomo rządowego programu. Według reklamy, można otrzymać 3 tys. zł miesięcznie. Do zainteresowania potencjalnych ofiar i uwiarygodnienia oszustwa wykorzystano wizerunek byłej pierwszej damy, Jolanty Kwaśniewskiej. "Państwowy program dla obywateli 50+: Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, jak otrzymywać gwarantowane 3000 zł miesięcznie dzięki krajowemu projektowi energetycznemu. Każdy powinien o tym wiedzieć" – brzmi reklama, na którą można trafić na Facebooku.

Internauta klikający w baner jest przekierowywany dalej. Może paść ofiarą wyłudzenia danych lub pieniędzy. Materiały zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji i nie pokazują prawdziwej Kwaśniewskiej.

"To okropne oszustwo. Nigdy nie zachęcałam do jakichkolwiek inwestycji. Oburzające jest to, że ktoś w ten sposób wykorzystał mój wizerunek. Szczególnie bulwersujące jest również to, że oszustwo wymierzone jest głównie w osoby starsze, czyli grupę mocno narażoną na różnego rodzaju nadużycia" – mówi w rozmowie z TVN24 BiS Jolanta Kwaśniewska.

Sprawa zgłoszona na policję. Kwaśniewska: Ofiara oszustów była rozgniewana

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego opowiedziała, jak dowiedziała się o działaniach oszustów. O sprawie powiadomiła ją córka, Aleksandra Kwaśniewska, która to z kolei informację o kobiecie, która straciła oszczędności, dając się nabrać wyłudzaczom.

"Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa. Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu" – zaznacza Kwaśniewska.

Była pierwsza dama dodała, że zgłosiła sprawę na policję i podjęła kroki prawne. "Nie zostawimy tak tego strasznego oszustwa. Nie pozostaniemy również bierni w tej sytuacji. Myślę, że działanie jest tu szczególnie istotne, gdyż w ten sposób możemy pokazać, że mamy narzędzia do walki z tymi oszustwami" – zapewnia Kwaśniewska.

