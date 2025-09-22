Żona Kirka wybaczyła mordercy. Wolny nie kryje wzruszenia

W niedzielę na stadionie w Glendale w stanie Arizona odbyły się uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka. Według lokalnej policji uczestniczyło w nich ok. 100 tys. osób. Na początku odśpiewano hymn narodowy USA. Głos zabrali ważni politycy, w tym prezydent Donald Trump, w tym wiceprezydent Vance i sekretarz Marco Rubio.

W najbardziej poruszającym momencie uroczystości Erika Kirk, wdowa po zamordowanym, powiedziała, że wybacza zabójcy męża.– Mój mąż Charlie chciał ratować młodych mężczyzn — takich właśnie, jak ten, który odebrał mu życie – mówiła ze łzami w oczach. – Na krzyżu nasz Zbawiciel powiedział: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ten człowiek, ten młody człowiek. Wybaczam mu – przekazała.

Przemówienie Eriki Kirk odbiło się szerokim echem. Jej postawa wyraźnie poruszyła polskiego dziennikarza, Tomasza Wolnego. Nie krył wzruszenia. "Po ludzku niewyobrażalne. Erika Kirk, podczas pogrzebu Charliego, o mordercy swojego męża: 'Ten młody człowiek… Na krzyżu nasz Zbawiciel powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią… Ten człowiek… Ten młody człowiek… WYBACZAM MU'. Świat właśnie zobaczył, co znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa" – napisał były prezenter TVP w swoich mediach społecznościowych.

Poruszające przemówienie Trumpa

Głos w trakcie uroczystości zabrał również prezydent USA. Zwracając się do wdowy po Kirku, Eriki, Trump zaoferował pocieszenie w imieniu narodu. – Dzisiaj cały naród owija swoje kochające ramiona wokół ciebie i twoich pięknych dzieci – powiedział. – Ślubujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wasze dzieci dorastały w kraju, w którym ich ojciec jest czczony i szanowany jako wielki amerykański bohater – powiedział Trump.

Prezydent rozmawiał także z rodzicami i rodziną Kirka, zaznaczając, że żalu, który odczuwa żadne słowa nie są w stanie wypełnić. – Twój syn w ciągu swoich 31 krótkich lat przyniósł na ten świat więcej dobra i miłości, niż większość ludzi jest w stanie przynieść w ciągu życia – mówił włodarz Białego Domu.

Trump przypomniał kilka faktów z życia Kirka. Powiedział m.in., że w 2012 roku, tuż po ukończeniu szkoły średniej, mając na koncie 1800 dolarów, Kirk założył Turning Point USA – organizację [przypomnijmy – red.], która stała się później bardzo ważnym elementem młodzieżowego ruchu MAGA.

