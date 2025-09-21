Polityk PiS na imprezie z celebrytami z TVN. Spotkał się ze znaną modelką

W sobotę wieczorem w Warszawie odbyła się impreza związana z programem "Top Model", który od lat jest emitowany na antenie TVN. W sieci, na instagramowym profilu modelki Joanny Krupy, która jest jednym z jurorów formatu, pojawiło się na chwilę nagranie, na którym widać Dominika Tarczyńskiego. Obok europosła PiS siedzi projektant mody Dawid Woliński, również juror "Top Model".

Okazuje się, że doszło też o spotkania Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego w restauracji Baila w Browarach Warszawskich. Miało bardzo kameralny charakter. Oboje byli całkowicie pochłonięci rozmową. Modelka pojawiła się tego wieczoru w krótkiej, czerwonej sukience, co od razu zwróciło uwagę obecnych. (...) Podczas rozmowy para zdawała się czuć swobodnie, a Tarczyński nie szczędził Joannie czułych gestów – obejmował ją w pasie, głaskał po włosach i patrzył jej w oczy. Przy stole nie byli sami, siedział przy nich m.in. Dawid Woliński. Po zakończonym wieczorze każde z nich udało się w swoją stronę" – opisuje Jastrząb Post.

"Fakt" próbował uzyskać komentarz od modelki, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Dominik Tarczyński odesłał krótką wiadomość poprzez SMS: "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie".

Joanna Krupa o życiu w USA. Nie czuje się tam bezpiecznie

Joanna Krupa to polska modelka i celebrytka, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych od piątego roku życia. W naszym kraju jest znana głównie z programu "Top Model", a także swojej działalności charytatywnej na rzecz zwierząt. Gwiazda TVN-u postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w USA. W rozmowie z serwisem Plotek.pl, Krupa została zapytana o to, czego jej brakuje, gdy przylatuje do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

– Naprawdę między Polską a Stanami nie ma takiej dużej różnicy, bo w Polsce wszystko jest. Tylko najgorsze dla mnie, jak wyjeżdżam ze Stanów, jak nie jadę do Polski na dłuższy czas, to córki mi brak, bo bardzo ciężko mi wyjeżdżać bez niej. A jak ona jest, to nic mi nie brakuje tak naprawdę – stwierdziła.

Co ciekawe, gwiazda "Top Model" w naszym kraju czuje się bezpieczniej niż w USA. Jak zaznaczyła przestępczość za oceanem drastycznie wzrosła w ostatnim czasie.

– Niestety, coraz gorzej jest tak naprawdę. Mam nadzieję, że to się jakoś polepszy, bo naprawdę w Polsce, ja jako matka widzę tę różnicę, że tutaj jest bardzo bezpiecznie w porównaniu do Stanów. Wiadomo, nigdzie nie jest idealnie, ale myślę, że Polska to jest taki kraj, gdzie naprawdę dbają o to, żeby było bezpiecznie. No i w Stanach, myślę, że często ktoś idzie do więzienia i wypuszczają tę osobę. Tak jak było ostatnio z tą dziewczyną, co niestety zabito ją w pociągu. (...) Dla mnie to jest szokujące, dla mnie to jest coś niesamowitego, że takie rzeczy się dzieją. Myślę, że to musi się zmienić – przyznała w rozmowie z Plotkiem, dodając, że czuje się bezpieczniej w Polsce.