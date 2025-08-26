"Kiedy żołnierzy przeprosisz?!". Kurdej-Szatan: Ktoś z widowni krzyknął

Aktorka Barbara Kurdej-Szatan rozpętała prawdziwą burzę, gdy w szczycie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, w obelżywych słowach odniosła się do polskich funkcjonariuszy. "Maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego!", "Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!!", "mordercy!", "trzęsę się i ryczę" – pisała. Wpis był powodem zwolnienia aktorki z TVP, a prokuratura skierowała akt oskarżenia. Na początku grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko Kurdej-Szatan. Uznano, że jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tę decyzję w mocy.

Wielu jednak nie może zapomnieć aktorce tamtych słów. Podczas niedawnego spektaklu w Gdyni, gdy zapadła na moment cisza, jedna z osób siedzących na widowni, krzyknęła: "A kiedy żołnierzy naszych przeprosisz?!".

"Uśmiechamy się do siebie"

Co na to Kurdej-Szatan? "Jedna z pań na widowni powiedziała po spektaklu, że myślała, że ten atak słowny był częścią przedstawienia. Rzeczywiście, po bardzo emocjonalnej scenie wojennej, jedna starsza pani, widocznie pod wpływem właśnie ogromnych emocji, tak krzyknęła. Grałam dalej, po prostu. Czasem komuś zadzwoni telefon, czasem ktoś coś odpowie, a czasem, jak widać, krzyknie. Są to zachowania przeszkadzające całej reszcie widowni w odbiorze, ale na szczęście w tym przypadku ani nas z siostrą to nie rozproszyło, ani widowni, wręcz przeciwnie, oklaski po scenach były intensywniejsze, a na końcu owacje na stojąco" – opowiada portalowi film.wpl.

Gwiazda twierdzi, że jej relacje z przedstawicielami służb są dobre: "Na szczęście z mundurowymi się witamy, uśmiechamy do siebie, jednemu panu robiłam niespodziankę urodzinową na zakończenie jego służby, na lotniskach przy spotkaniach ze Strażą Graniczną również jest zawsze bardzo przyjemnie. Większość mundurowych wykonuje swoją służbę z pełnym oddaniem, a ci, którzy ten mundur próbują wykorzystać do nadużywania władzy i okrucieństwa, wyłącznie psują reputację i wizerunek tym prawym i godnym. A ja wierzę, że dobro, godność i prawda zawsze zwyciężą".



