Chajzer wsparł Nawrockiego. Gąsowski: Nie czuję w tym prawdy

Chajzer po tym, jak odszedł z TVN, założył własny biznes – to budki z kraftowym kebabem. Jednocześnie celebryta jest mocno aktywny w mediach społecznościowych, gdzie w ostatnim czasie nie unika tematów takich jak wiara oraz polityka. Filip Chajzer zadeklarował swoje poparcie dla Karola Nawrockiego, a także wyraził sympatię do tego polityka w dniu prezydenckiej inauguracji.

Okazuje się, że dla wielu internautów to oburzające. Pod postem Chajzera pojawiło się sporo krytykujących go komentarzy. Gwiazdor nie pozostawił krytyki bez reakcji. Podkreśla, że tak jak każdy, ma prawo do poglądów politycznych.

"Nie sądziłem, że da się w tak krótkim czasie wylać na kogoś tyle szamba, pomyj, nienawiści, obelg. Jestem człowiekiem, mam uczucia, jakąś tam wrażliwość, życie mnie pare razy przeorało, zawsze wstawałem. Wstanę i teraz. Tylko ludzie – opamiętajcie się. Piszecie te świństwa do żywego człowieka. Mam 40 lat, jestem przedsiębiorcą. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Codziennie. Mam swoje marzenia, za sobą wielkie sukcesy i wielkie porażki. Walczę o piękne chwile bo po co innego żyć. Przecież nie dla złych emocji. Pod tym względem serio nie różnimy się niczym. Tak samo jak Wy mam też paszport RP. Tak samo jak Wy mam prawo, ale też obywatelski obowiązek do głosowania w wyborach prezydenckich. Napisałem dziś – 'powodzenia Panie Prezydencie'. Nic negatywnego. Pozytywna myśl do człowieka na którego głosowałem. Do czego mam prawo. Tak jak wy mieliście prawo mieć swojego kandydata. Jest mi szczerze cholernie przykro czytając to" – wyznał.

Gąsowski wietrzy "strategię marketingową"

Polityczną deklarację Chajzera skomentował Piotr Gąsowski. Aktor nie rozumie powodu, dla którego o swoich przekonaniach Filip Chajzer opowiedział dopiero, gdy Nawrocki wygrał. "Wybacz jednak, iż w twoich ostatnich powyborczych wpisach, w twoim tak nagle mocno deklaratywnym, transparentnym i głośnym entuzjazmie, nie czuję jakiejś szczególnej prawdy. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero po drugiej turze wyborów? W tej sytuacji taka twoja odwaga już odwagą nie jest" – stwierdził.

Celebryta sugeruje, że Chajzer obrał strategię, która ma mu pomóc w rozwinięciu jego biznesu. "Chyba że jest to rodzaj reklamy twojego nowego, kebabowego biznesu (...). Jeśli tak, to marketingowy strzał w dziesiątkę! Po takiej twojej deklaracji wszystkie stadiony w Polsce będą stały w kolejce po twoje gastronomiczne usługi" – napisał Gąsowski.

