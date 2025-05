Senyszyn o śmierci męża: To było straszne przeżycie

10 lutego zmarł mąż Joanny Senyszyn. Kandydatka na urząd prezydenta RP opowiedziała w programie "Halo tu Polsat", jak poradziła sobie z tą stratą. Wskazała, że "dużo rzeczy pamięta z 50-letniego małżeństwa" z Bolesławem Senyszynem, ale "teraz już zostały tylko wspomnienia".

– To było straszne przeżycie. Mój mąż był niewątpliwie człowiekiem nadzwyczajnym. Był erudytą z poczuciem humoru, niezwykle inteligentny, błyskotliwy. Jak się tylko poznaliśmy, postanowiliśmy się pobrać, zresztą bardzo krótko, pół roku, się znaliśmy przed ślubem. Postanowiliśmy, że we wszystkich ważnych decyzjach, bo przecież mężczyznom na tym zależy, będzie decyzję podejmował mój mąż, a we wszystkich nieważnych — ja. I przez całe nasze życie ważnych [decyzji] nie było – opowiadała.

"Czerwone jak Senyszyn"

Okazuje się, że charakterystyczne, czerwone korale, które podczas kampanii stały się symbolem 76-letniej polityk, również mają związek ze zmarłym mężem. – Bardzo lubię różne rodzaju korale. Mój mąż, który dwa razy do roku jeździł gdzieś w dalekie kraje na wycieczki, to zawsze mi coś ciekawego przywoził. Nie lubię złota, srebro owszem, ale najbardziej lubię taką biżuterię dużą, etniczną, rzucającą się w oczy – wyjawiła Joanna Senyszyn. Jak przyznała, duże czerwone korale są elementem kampanii wyborczej. Zdaniem Senyszyn ten charakterystyczny element łączy bowiem "naszą ludowość, bo to krakowskie korale, drewniane (...)" z "patriotyzmem" i kolorem czerwonym, kojarzonym niegdyś mocno z lewicą. – Czerwone jak Senyszyn – podsumowała była poseł.

Obecnie Joanna Senyszyn nie przynależy do partii politycznej. Wcześniej przez wiele lat była działaczką SLD. Mandat posła pełniła przez cztery kadencje. W latach 2009-2014 była eurodeputowaną.

