Lis po blackoucie: Nie mamy akweduktów, na nic wujek Google

W poniedziałek mieszkańcy Hiszpanii i Portugalii, a także w części Francji, zostali pozbawieni prądu. Potężna awaria miała zostać spowodowana "ekstremalnymi zmianami temperatury". Portugalski operator przesyłowy REN twierdzi, że do awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim doszło w związku z nagłymi zmianami temperatury w środkowej części Hiszpanii. Miały one spowodować wahania napięcia na liniach przesyłowych najwyższych napięć.

Nie można było wypłacić pieniędzy z bankomatu, naładować telefonów ani oglądać telewizji. Tymczasem brytyjskie media donosiły o poszukiwaniu przez turystów pomp do piwa. Do tej sytuacji odniosła się krytycznie Hanna Lis. Dziennikarka dokonała przy okazji analizy kondycji współczesnych społeczeństw. Stwierdziła, że postęp technologiczny uczynił nas "zupełnie bezbronnymi".

"Cały nasz 'awans', cywilizacyjny i technologiczny, uczynił nas zupełnie bezbronnymi. Nie mamy akweduktów, jak starożytni Rzymianie, więc nawet w tak podstawowej potrzebie, jak potrzeba wody, nie potrafimy sobie poradzić inaczej, jak szturmując supermarkety" – pisze Lis na Instagramie.

"Make humanity great again"

Dalej zwróciła uwagę, że nawet obecność supermarketów nie gwarantuje w dzisiejszych czasach przetrwania: "O ile w ogóle do nich dojedziemy, o ile będą czynne i o ile będziemy mieli gotówkę". Bez prądu nie można płacić kartą, ani za zakupy ani za benzynę. "W przypadku blackoutu karty kredytowe są bezwartościowym plastikiem" – zwraca uwagę.

"Na nic się tu zda AI. Na nic wujek Google, bo on wyłączony, a ty przez 7 godzin nie wiesz, czy to tylko 'awaria' czy globalny atak cybernetyczny. Chyba najwyższy czas na nowy renesans i nową erę humanizmu. Lets make humanity great again" – zaapelowała Hanna Lis.

