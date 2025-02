Elon Musk chce zamknąć znane rozgłośnie. "To tylko szaleni lewicowcy"

Już w listopadzie Donald Trump ogłosił pierwsze nominacje w swojej administracji. Na portalu społecznościowym X przekazano, że utworzony zostanie Departament Wydajności Państwa (DOGE), na którego czele staną miliarder Elon Musk i biznesmen Vivek Ramaswamy. "Mam przyjemność ogłosić, że wielki Elon Musk, we współpracy z amerykańskim patriotą Vivekiem Ramaswamym, będzie kierował Departamentem Wydajności Państwa (DOGE). Razem ci dwaj wielcy Amerykanie utorują drogę mojej administracji do demontażu biurokracji rządowej, redukcji zbędnych pracowników i przepisów, ograniczenia marnotrawstwa środków i zrestrukturyzowania agencji federalnych" – przekazał Trump w oświadczeniu.

Wśród najnowszych zdań Elona Muska znalazło się m.in. przeprowadzenie audytu w Pentagonie. – Powiem mu bardzo szybko, możliwe, że w ciągu 24 godzin, żeby sprawdził Departament Edukacji. Potem chcę zająć się wojskiem. Sprawdźmy wojsko – powiedział Trump w ostatnim wywiadzie z Brettem Baierem z Fox News. – Znajdziemy miliardy, setki milionów dolarów oszustw i nadużyć – dodał przywódca USA.

Elon Musk zamknie Radio Wolna Europa?

Tymczasem miliarder poparł na swojej platformie społecznościowej X pomysł zamknięcia Radia Swoboda/Radia Wolna Europa oraz Głosu Ameryki. Rozgłośnie są wciąż finansowane przez władze USA.

Były szef wywiadu w czasie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, Richard Grenell, nazwał te media w poście na X "reliktami przeszłości" i zaznaczył, że w instytucjach tych jest "pełno skrajnie lewicowych aktywistów", a USA nie potrzebują państwowych rozgłośni.

"Tak, zamknijcie je" – stwierdził Elon Musk, komentując post. Jak dodał, Europa – "poza duszącą ją biurokracją" – jest już wolna i nikt tych mediów już nie słucha.

"To tylko szaleni lewicowcy, którzy mówią do siebie marnując 1 mld dolarów rocznie należących do podatników" – zaznaczył.

