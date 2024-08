Czym jest komunizm? Młodzi wykształceni przypominają fakty

MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW II Kochani, jako iż zrobili to już niemal wszyscy, to i również my chcielibyśmy zabrać głos w sprawie skandalicznej wypowiedzi Przemysława Babiarza.

Przypomnijmy: komentator podczas uroczystej, świeckiej inauguracji igrzysk olimpijskich stwierdził, iż przesłanie piosenki Johna Lennona „Imagine” to „komunizm, niestety”. Przede wszystkim: Dlaczego niby „niestety”? Nawet jeśli to komunizm, to idea była słuszna, iż przypomnijmy, że PRL, a także wszystkie inne reżimy powszechnie uważane za komunistyczne – czyli np. Korea, Kuba, ZSRS itd. – to wcale nie był prawdziwy komunizm, niestety.