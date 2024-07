Adam Glapiński przygarnął dwa psiaki. Schronisko pokazało zdjęcia

Prezes NBP prof. Adam Glapiński wraz z żoną zdecydowali się przygarnąć dwa bezdomne psy. Poinformowało o tym na Facebooku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, z którego pochodziły psiaki.

Adam Glapiński przygarnął dwie suczki

"Atena i Amanda — dwie, zżyte ze sobą suczki mają nowych, ogromnie wrażliwych, kochających zwierzęta opiekunów. Dziękujemy panie profesorze za wielkie serce i DOM dla naszych podopiecznych" — przekazała placówka. "Przyjechali, aby adoptować nasze ukochane Sunie. Zobaczyli, pokochali i zabrali do siebie" – oznajmiła.

W opublikowanym poście opisano, jak Atena i Amanda trafiły do schroniska. "We wrześniu zostały przywiązane do ławki przez rodzinę właścicielki, której oddała Je pod opiekę. Właścicielka szybko rozpoznała swoje Psy i była z nami w kontakcie. Pytała jak się czują i obiecała, że za trzy tygodnie po Suczki przyjedzie. Mijały tygodnie, miesiące. Pani już się nie odezwała. Miały sesje zdjęciowe i ogłoszenia. Bardzo chcieliśmy, by znalazły Dom razem choć wiecie, że podwójne adopcje są rzadkością. I jest telefon i pytanie o Amandę i Atenę. Nasza wielka radość" – czytamy w poście.

Do postu załączone są zdjęcia, na których można zobaczyć szefa Narodowego Banku Polskiego z żoną oraz suczkami i w mniej oficjalnym ubiorze. Adam Glapiński ma na sobie kraciastą czerwoną koszulę i jeansy.

