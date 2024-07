Jagodzianki za 30 zł. Tylko dla najlepszych

Niby po to, żeby smacznie zjeść, ale fajnie też wstawić jakąś relację na Instagrama. Nie ma co jednak sięgać po byle jagodziankę za marne 5 czy 6 zł, skoro są takie za 30! Kogoś nie stać? Z pomocną radą przychodzi Magda Gessler, bo to w jej cukierni sprzedaje się słodkie bułki z jagodami w takiej cenie (a dokładniej za 31 zł). – Nikt nikogo nie zmusza do noszenia Diora ani Chanel ani jeżdżenia rolls-royce’em. Jest demokracja, każdy pracuje na to, na co może. Nikt nikomu nie wybiera życia. Czasami życie wybiera niestety różne scenariusze – stwierdziła restauratorka w mediach pytana, dlaczego jest tak drogo, aż o 3 zł drożej niż sezon temu. Następnie wyjaśniła, co można zrobić, aby móc sobie pozwolić na taką kulinarną rozpustę. – Dobra jagodzianka jest warta tego, żeby np. nie zjeść trzech obiadów i zjeść jedną jagodziankę. Jest tak pyszna, że zostaje w pamięci na cały rok, aż do następnego lipca... do moich urodzin – przekonuje. – Czy nas na to stać czy nie, to zależy trochę od szczęścia, od naszej pracowitości [...]. To nie jest sprawiedliwe, nie jest demokratyczne, ale to jest prawda o życiu – podsumowała gwiazda TVN. Jagodzianka prawdę ci powie. O grubości portfela.