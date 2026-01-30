CBŚP zatrzymało influencerów i youtuberów. Usłyszeli zarzuty

14 października 2024 roku znany youtuber Budda wraz z dziewięcioma innymi osobami został zatrzymany przez CBŚP. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące m.in.: prania brudnych pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, organizowania nielegalnych loterii. Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 do października 2024 roku. Kilka miesięcy później, 5 marca 2025 roku, Prokuratura Krajowa i CBŚP przeprowadziły zorganizowaną akcję, w ramach której zatrzymano dziesięć osób, w tym kilku znanych twórców internetowych. Sprawa również dotyczyła organizowania nielegalnych loterii online oraz wystawiania fałszywych faktur VAT.

Teraz media obiegła informacja o kolejnej akcji wymierzonej w nielegalną działalność influencerów i youtuberów.

CBŚP zatrzymało influencerów i youtuberów. Kolejne uderzenie w nielegalne gry hazardowe

Na polecenie Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne osoby podejrzane o organizowanie nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych. W sprawie zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów. Według ustaleń śledczych, wykorzystywali oni swoją rozpoznawalność w Internecie do prowadzenia niezgodnej z prawem działalności.

"W ramach działań funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego. (...) Podczas czynności zabezpieczono mienie znacznej wartości, w tym środki finansowe pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – wynosi blisko 1 mln PLN, jak również 5 zegarków o wartości przekraczającej 600.000 PLN, biżuterię o szacunkowej wartości około 120.000 PLN oraz 6 sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 g. We współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastosowano również blokadę 39 rachunków bankowych, na których łączna kwota zgromadzonych środków przekracza: 3,4 mln PLN, jak również ponad 11.000 EURO i 80.000 USD" – przekazało w komunikacie CBŚP.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy.

Jak podkreśla CBŚP, śledztwo ma charakter rozwojowy.

