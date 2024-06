Zaskakujące wieści o królu Karolu III. Zrezygnował z kolejnej funkcji

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej, księżnej Kate chorób nowotworowych. Od lutego król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na pewien czas obowiązki monarchy przejęła jego żona, królowa Camilla oraz książę William.

Brytyjski monarcha wrócił do obowiązków

Pałac Buckingham opublikował pod koniec kwietnia zdjęcie króla Karola III z żoną. We wpisie ujawniono, że monarcha wraca do obowiązków. Król i królowa na swoją pierwszą oficjalną wizytę od czasu ujawnienia diagnozy udali się do ośrodka leczenia raka, gdzie spotkali się ze specjalistami medycznymi i pacjentami.

Jak przekazała wówczas administracja brytyjskiego monarchy, program leczenia Karola III będzie kontynuowany, ale lekarze są na tyle zadowoleni z dotychczasowych postępów, że król Wielkiej Brytanii może wznowić szereg obowiązków publicznych.

Karol III rezygnuje z ważnej funkcji. Tym razem nie zastąpi go książę William

Ku zaskoczeniu Brytyjczyków, serwis "The Mirror" przekazał, że król Karol III zrezygnował właśnie z pełnienia tradycyjnej funkcji przewodniczącego Królewskiej Szkoły Baletowej. Na stronie internetowej szkoły pojawiło się oficjalne oświadczenie. Swoje stanowisko przekazał córce księżniczki Małgorzaty – Lady Sarah Chatto.

"Królewska Szkoła Baletowa ma przyjemność ogłosić, że Lady Sarah Chatto objęła rolę Prezesa Królewskiej Szkoły Baletowej. Poprzednio pełniąc funkcję wiceprezydenta od 2004 roku, Lady Sarah objęła teraz zaszczytne stanowisko, zastępując Jego Wysokość Króla Karola III, który stał się patronem Królewskiej Szkoły Baletowej".

Księżniczka Małgorzata pełniła funkcję przewodniczącej szkoły od 1956 roku, aż do swojej śmierci w 2002 roku. Wówczas patronką szkoły była sama królowa Elżbieta II.

"Kontynuując dziedzictwo swojej matki, Lady Sarah była cenioną zwolenniczką i orędowniczką Królewskiej Szkoły Baletowej. Lady Sarah jest również znakomitą artystką, patronką Fundacji Fredericka Ashtona i wiceprezesem Królewskiej Szkoły Rysunku. Królewska Szkoła Baletowa ma zaszczyt mieć Lady Sarah jako jej prezesa i z niecierpliwością czekamy na jej dalszą służbę" – czytamy w oświadczeniu szkoły.

