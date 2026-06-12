Nie żyje legendarny polski aktor. Miał 89 lat

"W wieku 89 lat zmarł znakomity aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski" – przekazała w swoich mediach społecznościowych Telewizja Polska i Teatr Telewizji.

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Smutną informację o śmierci Janusza Michałowskiego potwierdził też reżyser Wojtek Ziemilski, który prywatnie był jego siostrzeńcem.

Nie żyje Janusz Michałowski. Grał w kultowych polskich produkcjach

Aktor przyszedł na świat 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. W 1960 roku ukończył studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, rozpoczynając wieloletnią karierę sceniczną. Na początku swojej drogi zawodowej występował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Z czasem związał się z warszawskimi scenami, między innymi z Teatrem Ateneum oraz Teatrem Współczesnym. Od 1999 roku należał do zespołu Teatru Współczesnego w Warszawie, a równocześnie współpracował z Teatrem Polskiego Radia.

Szczególną popularność przyniosły mu role w Teatrze Telewizji. Publiczność zapamiętała go m.in. jako Korowiowa w "Mistrzu i Małgorzacie" w reżyserii Macieja Wojtyszki. Zagrał także w spektaklach "Płaszcz", "Ścisły nadzór" oraz "Ciemności kryją ziemię". Trzy ostatnie realizacje wyreżyserowała Izabella Cywińska – wybitna postać polskiego teatru i telewizji, a zarazem żona Janusza Michałowskiego. Reżyserka zmarła w 2023 roku.

Poza działalnością teatralną, Michałowski występował także na dużym ekranie. Do jego najbardziej rozpoznawalnych ról należy postać profesora Kuppelweisera w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. W jego filmografii znalazły się również "Erratum", "Kochankowie z Marony", "Darmozjad polski" oraz "Faustyna".

Za swoją działalność artystyczną otrzymał liczne wyróżnienia. W 1984 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie uhonorowano go nagrodą Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za kreacje w Teatrze Telewizji, a także przyznano mu tytuł "Zasłużonego Działacza Kultury".

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