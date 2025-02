Celebryta zawiedzony aukcją WOŚP. "Czuję się średnio komfortowo"

33. Finał WOŚP, który odbył się 26 stycznia, zakończył się kwotą deklarowaną w wysokości 178 531 625 złotych. Jednak ostateczny wynik poznamy pod koniec marca, ponieważ wtedy mają zostać zliczone środki zebrane w ramach poszczególnych aukcji i licytacji.

Spotkanie ze sobą wystawił na aukcję znany z internetu zawodnik MMA, trener i influencer Akop Szostak. Licytację wygrała pewna kobieta, której zachowanie sprawiło, że sportowiec zaczął żałować swojej decyzji.

Nocne telefony

– Skontaktowałem się z tą osobą – podałem numer telefonu i powiedziałem, że będę się kontaktować w poniedziałek, żeby zaproponować jej parę terminów. Ta osoba cały czas wypisuje do mnie SMS-y, wysyła mi jakieś dziwne rzeczy związane z religią. Dziwne rzeczy. Dzwoni do mnie w nocy, niby przypadkiem – ale dwa razy przypadkiem – ciężko mi w to uwierzyć relacjonował na Instagramie Szostak wskazując, że cała sytuacja mocno go zaniepokoiła.

– Ta osoba mi napisała, że ją zdenerwowałem i w sumie ona nie chce nigdzie przychodzić. Dzisiaj do mnie dzwoni – najpierw mówi, że chce, potem, że nie chce. Pierwszy raz w życiu biorę udział w takiej akcji i nie wiem, co o tym myśleć i co z tym zrobić fantem, bo realnie czuję się średnio komfortowo – dodał, nie kryjąc zażenowania.

Akop Szostak dodał, że w przyszłości raczej nie weźmie udziału w podobnej akcji, ponieważ sytuacja z WOŚP sprawiła, że poczuł się mocno niekomfortowo.

Trener poinformował o wszystkim administratora aukcji. – Allegro odezwało się do mnie, są mega pomocni, bardzo miło się zachowali. Czekam, aż to załatwią. Zasugerowałem, że mogę wykupić tę kolację i zjeść samemu ze sobą. Albo pójdę z mamą – wskazuje sportowiec. Dodał, że kobieta, która niepokoiła go swoim zachowaniem, przestała dzwonić i wysyłać SMS-y. – Pani na szczęście się uspokoiła, nie kontaktuje się już ze mną – przekazał celebryta.

