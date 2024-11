Porażka demokratów to wina... gwiazdy Hollywood. "Przyprowadźcie mi go"

Jennifer Aniston, Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Katy Perry, Christina Aguilera, Mark Ruffalo, Queen Latifah, Cardi B – to tylko niektóre z nazwisk światowych gwiazd, mocno zaangażownych w kampanię na rzecz Kamali Harris. Mimo ogromnego wsparcia ze strony amerykańskich gwiazd kina, muzyków i celebrytów, kandydatka demokratów musiała przełknąć porażkę.

Teraz przyszedł czas na rozliczenia. Zdaniem internautów winnym porażki demokratów w wyborach prezydenckich w USA jest... George Clooney.

Kamala Harris przegrała przez... George'a Clooney'a? Taki werdykt wydali internauci

W lipcu, na łamach The New York Times, ukazał się apel George'a Clooney'a dotyczący ówczesnego kandydata demokratów – Joe Bidena. Aktor w samych superlatywach pisał w nim o prezydencie USA, jednak wprost stwierdził, że nie wierzy, że może on pokonać Donalda Trumpa i zaapelował, aby wycofał się z wyścigu. "Wierzę w jego charakter. Wierzę w jego walory moralne. W ciągu ostatnich czterech lat wygrał wiele bitew, które stoczył. Ale jedyną bitwą, której nie może wygrać, jest walka z czasem. Nikt z nas nie może. To straszne, ale Joe Biden, którego spotkałem trzy tygodnie temu na zbiórce pieniędzy, nie był Joe Bidenem z 2010 roku. Nie był nawet Joe Bidenem 2020 roku. To był ten sam człowiek, którego wszyscy widzieliśmy podczas debaty (z Donaldem Trumpem)" – napisał wówczas aktor.

Niedługo później, Joe Biden zrezygnował, a nową kandydatką została Kamala Harris. Po jej porażce w wyborach, dziennikarze i komentatorzy polityczni wracają pamięcią do słynnego apelu Clooneya, sugerując, że... przyczynił się w ten sposób do przegranej demokratów.

Na znanym profilu altNOAA na X, na którym publikowane są treści polityczne, pojawiło się wezwanie: "Niech ktoś przyprowadzi mi George'a Clooney'a. Musimy porozmawiać...". Autor profilu wyraził przy tym przekonanie, że Joe Biden nie przegrałby w kluczowej Pensylwanii.

Również dziennikarz Joshua Hartley ironicznie podziękował Clooney'owi, przywołując jego słowa z lipca.

Apel o zmianę kandydata w trakcie wyborów skrytykowało także wielu innych zwolenników demokratów. Sugerują oni, że Trump powinien podziękować hollywoodzkim celebrytom, a zwłaszcza Clooneyowi, za ich nieoczekiwany wkład w jego zwycięstwo.

