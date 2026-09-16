To on zastąpi Kmitę w Polsacie. Jest związany ze stacją od wielu lat

W poniedziałek zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) uznał "trwałą niemożność" Radosława Piesiewicza do wykonywania funkcji prezesa. Jego obowiązki przejął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita, który ma kierować PKOl do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027 r.

Kmita był jedynym kandydatem, ale nie uzyskał jednomyślnego poparcia. Spośród 53 głosujących członków zarządu poparły go 43 osoby, dziewięć zagłosowało przeciwko.

Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

Kmita na bezpłatnym urlopie. Jest nowy szef sportu w Polsacie

Marian Kmita od 1999 r. jest związany z Polsatem, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. sportu. Wiceprezesem PKOl został w kwietniu 2023 r.

"Marian Kmita jest jedną z najważniejszych i kluczowych postaci odpowiedzialnych za sport w Telewizji Polsat i Grupie Polsat Plus. Jednak w związku z decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który powierzył mu pełnienie obowiązków Prezesa PKOl do końca obecnej kadencji władz Komitetu, wspólnie z Marianem podjęliśmy decyzję, że do czasu wyborów Prezesa PKOl zaplanowanych na kwiecień 2027 roku, Marian Kmita będzie w Telewizji Polsat przebywał na bezpłatnym urlopie" − czytamy w komunikacie, który Telewizja Polsat przesłała portalowi Press.pl.

Poinformowano również, że obowiązki dyrektora ds. sportu Polsatu będzie pełnił Piotr Pykel, dotychczasowy zastępca Mariana Kmity. Jest on związany ze stacją od ponad 20 lat. Zajmuje również stanowisko wiceprezesa zarządu Eleven Sports Network, które należy do Grupy Polsat Plus.

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