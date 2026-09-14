To koniec znanego show Polsatu? Zniknał po 7 latach

Jesienią 2025 roku na antenie Polsatu ukazał się 11. sezon "Ninja vs. Nijna". W programie pojawiło się wiele nowości. W gronie gospodarzy zabrakło wieloletniej prowadzącej show – Karoliny Gilon. Stacja tłumaczyła, że zmiana formuły programu wymagała rezygnacji z wywiadów z uczestnikami, które prowadziła prezenterka. Zastąpiła ją Marta Ćwiertniewicz, dziennikarka Polsat Sport. Komentarz do zmagań uczestników zapewniali dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz "Juras" Jurkowski. Za produkcję wykonawczą odpowiadała firma Jake Vision. Wiosną format powrócił w 12. sezonie. Programu oglądało wówczas średnio około 600 tys. widzów.

Telewizja Polsat jesienią nie pokazała kolejnego sezonu programu "Ninja vs. Ninja".

To koniec "Ninja Warrior Polska"

Program bazujący na japońskim formacie był emitowany na antenie Polsatu od 2019 roku, pojawiając się w każdym sezonie z wyjątkiem wiosny 2020. Przez dziewięć pierwszych edycji funkcjonował pod nazwą "Ninja Warrior Polska", natomiast trzy ostatnie sezony realizowano już jako "Ninja vs. Ninja". W tej odsłonie rywalizowali ze sobą zawodnicy znani z wcześniejszych edycji "Ninja Warrior".

Stacja Polsat tradycyjnie latem realizowała zdjęcia w hali Areny Gliwice, nagrywając tam po dwa sezony programu. W tym roku jednak nie ogłoszono castingów ani nie zaplanowano realizacji nagrań.

O przyszłości programu rozmawiał z Wirtualnymi Mediami, dyrektor programowy Polsatu.

– Dotychczasowa formuła "Ninja Warrior" faktycznie nieco się wyczerpała, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wokół programu wyrosło całe środowisko, a sama dyscyplina za chwilę ma stać się dyscypliną olimpijską – przyznał Edward Miszczak. – Pracujemy koncepcyjnie nad zmianą producenta zagranicznego. To są wyspecjalizowane firmy, które dostarczają tory do rywalizacji. Zatem być może do tego formatu jeszcze wrócimy – dodał.

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