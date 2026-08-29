W Polsacie święta już we wrześniu. Pokażą kultowy film
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Film i telewizja

W Polsacie święta już we wrześniu. Pokażą kultowy film

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Fragment filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"
Fragment filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" Źródło: YouTube
Polsat szykuje niespodziankę dla widzów na początek jesiennej ramówki. Zaczną święta już we wrześniu.

Jak informuje serwis Press.pl, we wtorkowym paśmie wieczornym, które wcześniej zajmował program "Ninja vs Ninja", stacja pokaże dwie kultowe komedie: "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku".

"Kevin sam w domu" we wrześniu w Polsacie

Pierwsza część kultowej serii zostanie wyemitowana we wtorek 8 września o godz. 20.35. Tydzień później, 15 września o tej samej porze, widzowie zobaczą "Kevina sam w Nowym Jorku" – wynika z ramówki Polsatu.

Polsat decydował się już wcześniej na podobny ruch. "Kevin sam w domu" pojawił się w jesiennej ramówce stacji również w 2023 roku. Wówczas film pokazano 2 września o godz. 20.00.

Emisja filmów we wtorki oznacza, że "Ninja vs Ninja", który w poprzednich sezonach zajmował wtorkowe pasmo, na razie nie powróci na antenę.

Kultowy film, bez którego nie ma świąt

Polsat od lat pokazuje kultową produkcję przede wszystkim w Wigilię, a film stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych tradycji telewizyjnych w Polsce.

"Kevin sam w domu" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. 24 grudnia ubiegłego roku film obejrzało w Polsacie średnio 3,44 mln osób, co przełożyło się na 30,83 proc. udziału w rynku. Dane Nielsena uwzględniają również widownię poza domem.

Była to najchętniej oglądana pozycja telewizyjna w świątecznych dniach.

Przygody Kevina

Pierwsza część opowiada o rodzinie McCallisterów, która planuje spędzić Boże Narodzenie we Francji. W przedświątecznym zamieszaniu rodzina omal nie spóźnia się na samolot, a podczas przygotowań do wyjazdu przez pomyłkę zostawia w domu ośmioletniego Kevina.

Chłopiec szybko odkrywa, że samotność nie będzie jego jedynym problemem. Dom próbują okraść dwaj włamywacze – Harry i Marv, grani przez Joe Pesciego i Daniela Sterna. Kevin musi więc wykorzystać spryt i przygotować serię pułapek, aby obronić swój dom.

W drugiej części bohater ponownie zostaje sam, tym razem w Nowym Jorku.

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Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: Press.pl