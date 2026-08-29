W Polsacie święta już we wrześniu. Pokażą kultowy film

Jak informuje serwis Press.pl, we wtorkowym paśmie wieczornym, które wcześniej zajmował program "Ninja vs Ninja", stacja pokaże dwie kultowe komedie: "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku".

"Kevin sam w domu" we wrześniu w Polsacie

Pierwsza część kultowej serii zostanie wyemitowana we wtorek 8 września o godz. 20.35. Tydzień później, 15 września o tej samej porze, widzowie zobaczą "Kevina sam w Nowym Jorku" – wynika z ramówki Polsatu.

Polsat decydował się już wcześniej na podobny ruch. "Kevin sam w domu" pojawił się w jesiennej ramówce stacji również w 2023 roku. Wówczas film pokazano 2 września o godz. 20.00.

Emisja filmów we wtorki oznacza, że "Ninja vs Ninja", który w poprzednich sezonach zajmował wtorkowe pasmo, na razie nie powróci na antenę.

Kultowy film, bez którego nie ma świąt

Polsat od lat pokazuje kultową produkcję przede wszystkim w Wigilię, a film stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych tradycji telewizyjnych w Polsce.

"Kevin sam w domu" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. 24 grudnia ubiegłego roku film obejrzało w Polsacie średnio 3,44 mln osób, co przełożyło się na 30,83 proc. udziału w rynku. Dane Nielsena uwzględniają również widownię poza domem.

Była to najchętniej oglądana pozycja telewizyjna w świątecznych dniach.

Przygody Kevina

Pierwsza część opowiada o rodzinie McCallisterów, która planuje spędzić Boże Narodzenie we Francji. W przedświątecznym zamieszaniu rodzina omal nie spóźnia się na samolot, a podczas przygotowań do wyjazdu przez pomyłkę zostawia w domu ośmioletniego Kevina.

Chłopiec szybko odkrywa, że samotność nie będzie jego jedynym problemem. Dom próbują okraść dwaj włamywacze – Harry i Marv, grani przez Joe Pesciego i Daniela Sterna. Kevin musi więc wykorzystać spryt i przygotować serię pułapek, aby obronić swój dom.

W drugiej części bohater ponownie zostaje sam, tym razem w Nowym Jorku.

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